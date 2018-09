Valverde ironitza: "Marxo una miqueta preocupat"

Després del triomf (1-2) del Barça a l’estadi d’Anoeta, Ernesto Valverde ha dotat de mèrit i importància aconseguir la victòria en una plaça històricament complicada per al Barça com Anoeta: “Guanyar i remuntar aquí no és gens fàcil. És una victòria importantíssima”.

Tot i aconseguir els tres punts, el Barça ha patit durant diverses fases de la segona part i, després de l’1-2, Valverde ha decidit no prendre riscos i ha donat entrada a Arturo Vidal per Ousmane Dembélé. Fer canvis de caràcter defensiu quan els partits no estan tancats del tot és una pràctica conservadora que sovint se li critica a Valverde. “He fet el canvi perquè quedaven 15 minuts i ens estaven fent contraatacs, i Arturo podia reforçar el mig del camp, a més de tornar a una disposició de 4-3-3 amb Coutinho al davant”, ha explicat el tècnic basc.

El Barça ha patit fins al final. A més, abans de capgirar el marcador, Ter Stegen ha hagut de brillar, ja que ha malbaratat fins a dos contraatacs del conjunt basc. Per aquestes facilitats defensives que el Barça ha mostrat li han preguntat a Valverde si estava preocupat. Tot i que primer ha contestat que no, després el tècnic basc ha tirat d’ironia per afirmar que sí que n’estava “una mica” per tal de respondre-li “alguna cosa” al periodista que ha fet la pregunta. “Al final del partit ens estaven guanyant totes les segones jugades i nosaltres intentàvem sortint en llarg i això ens acabava perjudicant. No me’n vaig preocupat, però està clar que hi ha coses que podem fer millor. Bé, només marxo una miqueta preocupat”, ha dit.

Valverde s'ha mostrat una mica molest perquè en lloc de parlar de la victòria, la premsa ha insistit en el canvi conservador d’Arturo Vidal per Ousmane Dembélé.

Suárez: “Així es decideixen lligues”

Per la seva part, Luis Suárez, autor del primer gol del Barça, ha tret pit de la victòria del seu equip: “En aquests tipus de partits és on es decideixen les lligues. Em quedo amb el fet que l’equip ha sigut capaç de remuntar”. L’atacant uruguaià també ha valorat que l’entrada de Coutinho a la represa ha ajudar a canviar “la dinàmica de l’equip” a l'hora de buscar profunditat i espais