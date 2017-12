Valverde lamenta la mala sort del Barça: "Se'ns han escapat dos punts"

Ernesto Valverde ha marxat resignat del Camp Nou després de l'empat a dos contra el Celta. "Tinc la sensació que se'ns han escapat dos punts". El tècnic blaugrana assenyalava a la mala sort, a les ocasions errades, a les dues pilotes al pal i al gol de l'empat dels gallecs en una jugada que ha acabat amb la lesió d'Umtiti.

"Tinc la sensació que se'ns han escapat dos punts. Hem tingut ocasions de sobres per endur-nos els tres", deia l'entrenador, que reconeixia que "al principi" del partit al Barça li havia "costat" entrar al partit però que, després que el Celta marqués, l'equip havia estat "molt incisiu" i havia "dominat el joc" fins a la "jugada desgraciada" en què s'ha lesionat Umtiti.

"Hi ha dies que tens menys ocasions i guanyes. Avui en tens més. Ho centro tot en aquesta jugada (la lesió), ens ha costat els dos punts. Haguéssim tingut un defensa més en aquella acció", ha afegit el tècnic.

Valverde no ha volgut fer sang en l'acció que ha impedit que Suárez marqués a la primera part, on l'àrbitre ha indicat fora de joc inexistent. El tècnic, dolgut, només espera "tenir més sort" en els propers partits. També ha confirmat que l'àrbitre l'ha amonestat a la segona part per protestar.