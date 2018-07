Valverde: "Les lesions són la pitjor notícia de la nit"

Ernesto Valverde, entrenador del Barça, s'ha mostrat satisfet pel debut del seu equip en la pretemporada, especialment per la imatge que han donat els més joves, tot i que ha dit que està contrariat per les lesions de Denis Suárez i André Gomes.

"M'han agradat moltes coses, sobretot la intenció de dominar i la desimboltura dels joves, encara que en la segona part s'enfrontaven a un gran rival que ens ha empatat", ha manifestat el tècnic en la conferència de premsa.

"Han estat, a més, molt freds durant la tanda de penals, que no està malament en el seu debut amb el primer equip. Hi ha hagut moltes més coses positives que negatives i anirem polint els defectes", ha valorat.

L'entrenador ha lamentat, però, les lesions de Denis Suárez (minut 19) i André Gomes (minut 21), que s'han retirat lesionats al bíceps femoral de la cuixa esquerra (aquest diumenge els faran més proves per determinar l'abast de la lesió) i han donat pas a l'entrada de Carles Pérez i Ricard Puig sobre el terreny de joc. "Anem fent proves. És possible que es quedin fora de la gira. Les lesions són la pitjor notícia de la nit", ha manifestat.

L'extremeny, així mateix, ha parlat del debut d'Arthur, que ha marcat un gran gol. "És un jugador que pensem que ens aportarà molt i ho ha demostrat: tenir la pilota, donar-nos sortida amb la pilota, arribar a zones per encarar porteria i fer un el gol com el d'avui", ha valorat. "Treballem perquè es vagi adaptant. Avui estava molt motivat en la seva estrena i li ha sortit molt bé, en la línia dels altres", ha indicat.

També ha destacat la tasca del jove Miranda, que, tot i que "ha de polir moltes coses", "posseeix grans qualitats". "Ha demostrat aquest poder que té i que esperem que vagi a més. Ha mostrat gran desimboltura i això és una gran notícia", ha afegit.

A Valverde també li han preguntat si el colombià Yerry Mina té cabuda en aquest equip. "Aquí hi ha espai per als que vulguin triomfar i portar-nos cap amunt. És un gran jugador i ho ha demostrat al Mundial. És el golejador de Colòmbia, però aquí el volem sobretot per defensar perquè tenim altres que poden marcar. Esperem el millor d'ell", ha assenyalat.

Finalment ha parlat del bon paper de Munir, que torna a l'equip després de la cessió de la passada temporada a l'Alabès. "Ha aprofitat el temps i s'ha convertit en un jugador important. Ha superat una prova complicada: arribar a un equip que no coneixia i això és un punt positiu", ha conclòs.