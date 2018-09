Valverde: "Ser líder per diferència de gols té una importància relativa"

Ernesto Valverde és un home tranquil. L'entrenador del Barça viu amb la mateixa eufòria les victòries ajustades, com la de la jornada anterior, com la golejada d'aquest diumenge contra l'Osca (8-2). "Hem fet moltes coses en atac. Hem fet 8 gols gràcies al joc i a les ocasions que hem generat. Ells són un equip perillós a la contra, perquè tenen jugadors que són profunds. Avui hem tingut la paciència de saber treballar per capgirar el partit i fer tants gols. Ells en la primera jugada de partit han vist porteria. El segon ha estat inesperat, perquè acabàvem de fer la tercera diana. Hem estat més decisius", ha comentat a la sala de premsa.

L'entrenador també ha fet referència al rendiment defensiu de l'equip, que ha encaixat dos gols en la primera meitat. "No hem rebut moltes ocasions. Pràcticament totes les que hem rebut han estat gol. La primera quan estàvem freds. Hem d'analitzar els errors. No m'agrada sortir al camp perdent 0-1. També hem de tenir en compte que el rival juga i que intenta fer-ho bé", ha dit.

El Barça segueix sense perdre, però Valverde no vol eufòries: "La Lliga acaba de començar. Ser líder per gols té una importància relativa. Queden moltes jornades per endavant. És veritat que hi ha equips com l'Atlètic que ha perdut punts. Si haig d'escollir, però, prefereixo estar en la part alta de la classificació", ha apuntat.

Sobre el VAR, el 'Txingurri' ha admès que encara és una situació estranya: "Ho gestiono parlant amb el quart àrbitre, amb dubtes. M'agradaria tenir una persona que m'ho anés explicant tot. Normalment els liniers l'encerten. Ara hem de celebrar els gols amb retard, què hi farem. La sensació és que tot és més just, i al final no es perd molt temps. Tenia els meus dubtes".