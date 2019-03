Valverde: "Estem molt mentalitzats en la Champions"

Satisfet per la victòria i la classificació per als quarts de final de la Champions, Ernesto Valverde ha insistit una vegada més que el Barça té els ulls posats en la competIció europea com un dels grans objectius de la temporada. "Estem tots molt mentalitzats per aquesta competició", deia el Txingurri després del 5-1 a l'Olympique de Lió.

Un marcador contundent però que no reflecteix els moments de dubte amb 2-1, quan els francesos han ajustat l'eliminatòria. "Hem tingut ocasions per estar més tranquls però a la Champions mai pots estar-ne. Ara bé, si analitzes el partit, veus que era més el fet que estaven a un gol de classificar-se que no pas per les ocasions clares", insistia.

Valverde, que reconeix que és "normal" que hi hagi "moments de tensió" en un partit d'aquestes característiques, ha qualificat la primera part d'"estraordinària", i no ha volgut parlar de possibles rivals de cara al sorteig d'aquest divendres.