Valverde: "Lluitarem perquè tornin a convocar més futbolistes nostres a la selecció espanyola"

Abans de la visita d'aquest dissabte a Anoeta per jugar contra la Reial Societat, Ernesto Valverde ha dit que és complicat valorar el paper del conjunt basc perquè ha hagut de jugar els primers tres partits fora de casa per reformes a l'estadi, però ha recordat que és un estadi on al Barça històricament li costa molt guanyar. "Tot i les lesions, [com la de Willian José], són molt perillosos, ha resumit Valverde". Valverde ha destacat que no "és el mateix jugar a casa que a fora" i que, per això, necessiten fer un bon inici de partit en un escenari nou, sense pista d'atletisme i amb el públic més a prop.

Arthur i Arturo Vidal, descartats i Malcom, Denis Suárez i Sergi Samper, lesionats, són les baixes de la convocatòria

El Barça torna a la competició després d'una aturada de seleccions i Valverde ha recordat que dimarts tornaran a tenir partit també, de Lliga de Campions, i que "és possible" que faci rotacions. El tècnic basc també ha valorat la possibilitat de jugar el Girona-Barça a Miami: "Tenint en compte que és un partit del mes de gener, és increïble que se'n parli tant ara, potser es juga un altre partit també als Estats Units. Falta molt, no fem la pilota més gran. Ningú sap a ciència certa què passarà". Valverde ha afirmat, però, que sí que s'ha valorat la possibilitat amb els jugadors.

El preparador blaugrana, sobre el tema que només dos futbolistes blaugrana hagin anat convocats amb la selecció espanyola durant aquesta aturada per futbol de seleccions, li ha volgut restar importància però ha assegurat: "Lluitarem perquè en convoquin més". No obstant això, el Txingurri ha destacat positivament el fet que futbolistes com Piqué i Messi, que han renunciat a anar amb les seves seleccions o Jordi Alba, desconvocat, s'hagin estalviat el desgast que suposa haver d'anar a jugar amb els seus respectius combinats nacionals. Valverde també ha valorat la marató de partits que li espera al Barça aquests dies: set en 23 dies i ha assegurat que haurà de fer rotacions.

Valverde lloa Busquets

El tècnic basc també ha lloat a Sergio Busquets, qui aquesta setmana ha complert 10 anys al Barça: "És fonamental per a nosaltres, és un dels jugadors que fa molts anys que marca l'estil de l'equip. La seva qualitat està reconeguda i amb tota justícia". Valverde ha considerat a Busquets com un jugador "únic" i ha recordat que, per descarregar-lo de minuts, Ivan Rakitic i Sergio Roberto poden ser els seus principals relleus.

Valverde ha deixat fora de la convocatòria per viatjar a Anoeta al brasiler Arthur i al xilè Arturo Vidal: "Han arribat a una plantilla molt competitiva, venen d'una setmana en que han viatjat molt i s'han d'acabar d'adaptar a l'equip". Tot i que minuts després, el Txingurri ha dit sobre Arthur que "sí" que el veu "adaptat" i que tenen "moltes esperances dipositades en ell". El tècnic basc també ha parlat de Carles Aleñá, qui s'ha recuperat de la seva lesió i està recuperant el ritme al filial: "Quan hagi recuperat el ritme i hagi passat una mica de temps, vindrà amb nosaltres".

Valverde ha mostrat el seu costat més bromista quan li han preguntat per si el jugador Juan Miranda, del filial, és el principal relleu de Jordi Alba al lateral esquerre o espera algun fitxatge a l'hivern: "Hi ha diverses opcions, entre elles, la de Sergi Roberto o, fins i tot, la d'en Xavi Guarte [empleat del club que ha acompanyat al tècnic en la roda de premsa]. Un dels altres noms propis que ha planat sobre la conferència d'Ernesto Valverde ha estat el d'Ousmane Dembélé: "Arribaran partits forts en els que haurà de respondre, és la seva feina"