Valverde recepta "calma" a Dembélé

Ousmane Dembélé pot entrar en una convocatòria del Barça gairebé quatre mesos després. El jugador francès, ja recuperat de la lesió que el va deixar fora de combat contra el Celta –aquest dimarts va rebre l'alta–, pot ser la gran novetat de la llista de futbolistes que viatgin aquest dijous a Vigo per l'anada dels vuitens de la Copa del Rei. Això sí, el seu retorn a l'equip serà progressiu.

"Recuperar un jugador com Dembélé és molt positiu per a nosaltres. Es va lesionar quan s'estava adaptant a l'equip. Hem d'anar a poc a poc, amb calma. Ell s'ha d'anar guanyant els minuts", ha dit Ernesto Valverde.

L'entrenador, que amb la incorporació de l'extrem francès tindrà més recursos a l'equip, explica que el jugador "pot jugar en diferents posicions" i que "ajudarà segur" el Barça. Per aconseguir-ho, però, diu que caldrà que tothom hi posi de la seva part. "La gent dona molta importància a l'esquema, però ell haurà d'adaptar-se al que fem. I nosaltres, al que ens pugui donar ell".

El Barça viatja aquest dijous a Vigo amb el dubte de saber si Leo Messi i Luis Suárez, que només han fet dues sessions d'entrenament, jugaran d'entrada. Valverde no ha resolt encara la incògnita, tot i que, en la mateixa línia que ha seguit amb Dembélé, ha apel·lat a la prudència. "No penso arriscar gens ni mica amb un jugador que pugui tenir una lesió", ha explicat.

Sobre Coutinho, com si sentís ploure

Un dels noms propis de la roda de premsa, a banda del retorn de Dembélé, ha estat el de Philippe Coutinho, jugador pretès pel Barça. Valverde no ha donat pistes sobre una hipotètica incorporació de l'atacant brasiler. "No tinc res a dir. No és un jugador nostre. Respectem que estigui en un altre club, i també el jugador". Repreguntat, el Txingurri només s'ha referit a Coutinho com "un bon jugador, sens dubte" i que no sap "què passarà en el futur". "El que vingui, si ha de venir, ja vindrà".

En paral·lel, ha estat qüestionat sobre la clàusula de rescissió de Samuel Umtiti, el central més en forma de l'equip i per qui ja han mostrat interès diversos clubs. "No m'ha de preocupar el que facin els altres clubs. És un gran jugador i esperem que estigui molts anys al Barça". Umtiti té una clàusula de 60 milions i la intenció de l'entitat blaugrana és parlar-hi per ampliar-li el contracte.