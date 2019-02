Valverde reconeix que Messi encara no està al 100%

Un partit més, Leo Messi és el centre d'atenció. No per quants gols farà, sinó per si està en condicions de disputar-lo o no. L'argentí, amb molèsties des de l'enfrontament de diumenge passat contra el València, no està al 100% i l'entrenador esperarà fins a última hora per decidir si juga o no contra l'Athletic Club a San Mamés.

Ernesto Valverde ha reconegut que Messi no està en perfectes condicions i no s'ha atrevit a fer un pronòstic abans de l'últim entrenament. "Caldrà esperar a l'entrenament per decidir. Després ja veurem quina decisió prenem. Dependrà de com es trobi. Si estigués al 100% jugaria. Si no ho està, ho valorarem". El tècnic ha insistit en la necessitat de no córrer cap risc i ha explicat que la decisió final es prendria amb el mateix capità. "Ho parlem cara a cara i amb franquesa. No hi ha cap problema amb ell", ha assegurat.

Messi no és l'únic dubte per a San Mamés. Amb l'equip carregat de minuts i per culpa del desgast acumulat en el mes de gener, amb Lliga i Copa, és possible que l'entrenador reservi alguns jugadors com Luis Suárez o Ivan Rakitic. Valverde, que no ha donat pistes, ha donat a entendre que posarà el millor onze possible a excepció d'aquells casos en què hi hagi un risc imminent de lesió. I ha recordat que, tornant de Bilbao, l'equip tindrà una setmana neta sense partit.

I és que aquest enfrontament és "complicat", com "qualsevol que es jugui a San Mamés", pel nivell de joc de l'equip basc i per la "pressió ambiental" a l'estadi. "L'Athletic fa una pressió molt alta i no deixarà que sortim des del darrere. Serà un partit difícil de jugar, dels que tenen molta tela. Dels més difícils que ens queden aquesta temporada".

Els qui no hi seran de segur són Jordi Alba i Arthur Melo. El primer, sancionat. I el segon, lesionat. En el cas del migcampista brasiler, Valverde és conscient que el Barça "perd control en el joc", però ha recordat que a la primera volta ja va passar un període sense ell, per lesió, i que l'equip té "alternatives". Ha assenyalat Carles Aleñá, Arturo Vidal i Philippe Coutinho com els jugadors que poden ocupar la seva posició a l'interior dret.

En el cas d'Alba, el tècnic també ha insistit en les alternatives. No ha dit noms, però sí les seves posicions: o bé un lateral dret (Semedo i Sergi Roberto) o bé un central esquerrà (Lenglet o Vermaelen) o bé un jugador del B (Miranda).