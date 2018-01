Valverde reconeix que les rotacions "sempre són un risc"

Ernesto Valverde ha reconegut que la decisió de fer tantes rotacions en el partit de Copa contra el Celta suposa "un risc", però ha marxat més que satisfet de Balaídos pel rendiment dels futbolistes i pel resultat, que deixa l'eliminatòria dels vuitens de final lleugerament decantada per al Barça.

"Hi va haver canvis en l'últim partit de Lliga, però molts dels jugadors que no han jugat avui, ho anaven fent en altres partits. Ho feien bé. Sempre és un risc prendre aquesta decisió", deia el Txingurri.

Sobre el partit en si, ha destacat que ha tingut "molt ritme" i que els dos equips "portaven perill quan s'acostaven a la porteria rival". Una lamentació? "No haver marcat en els 20 primers minuts de la segona part" per deixar l'eliminatòria encara més a favor del Barça. "No ha pogut ser i tot està obert de cara a la tornada. El Celta ja ens ho va demostrar al partit de Lliga".

Valverde ha reconegut que a la primera part el Barça ha tingut "alguns desajustos" i que a la represa l'equip "ha estat més bé, aprofitant que el Celta no estava tan fresc de cames". Tot en un partit "difícil" en "un camp molt pesant".