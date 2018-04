Valverde: "El rècord és compartit amb Luis Enrique i és un rècord del Barça"

El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, després de la victòria (3-1) contra el Leganés ha destacat el primer temps de l'equip, però ha admès que a la segona meitat s'han relaxat una mica, fet que ha considerat com "un error" perquè els madrilenys s'han posat 2-1 fins al tercer de Messi i s'ha d'estar concentrat "perquè hi ha el campionat en joc". El tècnic basc, preguntat per Rakitic i Roberto, que avui han suplit a Busquets i Alba, els ha lloat i també ha destacat el paper de Thomas Vermaelen: "Hem d'estar contents avui".

Sobre Messi, que ha jugat els 90 minuts, Valverde ha dit: "Pensem que està bé i, a més, fer gols sempre ajuda. Messi ha d'estar actiu i ell sap regular les seves molèsties. Avui ha fet un gran partit". Preguntat pel derbi madrileny d'aquest diumenge, Valverde ha dit que es fixa en la seva feina i que encara no es veu campió. En la mateixa línia no ha volgut entrar a valorar les paraules de Zinedine Zidane afirmant que el seu equip no faria el passadís al Barça si aquest és campió. Respecte al rècord de 38 jornades invicte, ha dit que no és només un rècord seu: "Ve de la temporada passada amb Luis Enrique, és un rècord de tots, del Barça i que té molt mèrit. Demostra la competitivitat d'aquest equip".

Valverde també ha parlat de Denis Suárez, que avui ha entrat a les acaballes del partit: "Ens està donant moltes coses els últims partits. El que veus al camp et condiciona a l'hora de fer els canvis. Hagués sigut un bon partit perquè tingués més minuts, però al final no ha pogut ser". De Dembélé, ha destacat el seu treball defensiu, on "té més marge de millora" i també ha mostrat la seva satisfacció per l'aportació ofensiva del francès.