Valverde i la renovació de Messi: "Ara estarem tots més tranquils"

Fins a vuit vegades li han preguntat a Ernesto Valverde per Leo Messi. No n'hi havia per menys: unes hores abans, el jugador franquícia del Barça havia ampliat de forma oficial el seu contracte amb el club, fins al 2021 i amb una clàusula de rescissió de 700 milions.

"Així es tranquil·litza una mica l'entorn. Un cop fet oficial, sembla que hi haurà moltes menys preguntes per ell i per mi. I tranquil·litzar tot el món. És un amostra més del compromís de Messi amb el club i amb l'equip", ha dit l'entrenador.

Valverde ha assegurat que el vestidor ja estava "tranquil" per la continuïtat de Messi -a l'espera que es fes oficial la renovació, hi havia el temor que marxés el proper estiu de franc-, explicant que ells ja estaven "veient el compromís que té amb el club". "Com ell bé ha dit, tot estava fet i només faltava l'acte protocol·lari de la firma. Sobre això no estava preocupat, ha afegit".

"Estar 21 anys en un club és una dada increïble i a l'abast de molt pocs", afegia l'entrenador, que no s'atrevia a posicionar-se sobre la clàusula de 700 milions. "No soc un expert en clàusules. Però si ens atenem al cas de Neymar, tots pensàvem que ningú arribaria a pagar els 222 milions i al final va arribar-hi algú".

Tenint en compte el desig de Messi d'acabar la seva carrera al Barça, a Valverde li han preguntat si pot ser l'últim entrenador de l'argentí. El tècnic, que ha dit que no s'ho havia plantejat, sí que ha assegurat que entrenar Messi "és una experiència única". "No ho negaré, és una cosa única. Així ho valoro".

Finalment, li han preguntat per un moment destacat de la carrera de Messi al Barça. I Valverde ha contestat "de cop al bot", que com a rival: "si em quedo amb una imatge de Messi, em ve al cap el gol que ens va fer al Camp Nou en la final de Copa contra l'Athletic". Després, el tècnic n'ha afegit dos més a la llista, el que va marcar contra el Getafe "per la seva similitud amb el gol de Maradona" i el que va aconseguir de cap a la final de la Champions del 2009 contra el Manchester United.