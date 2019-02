Valverde: "El resultat no indica que hi hagi un favorit clar"

"L'eliminatòria està oberta". És el missatge d'Ernesto Valverde després del 1-1 en el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Reial Madrid. L'entrenador viu amb prudència el resultat després d'un partit que ha començat amb un gol rival al minut 6. "Un gol així et condiciona. Les seves primeres possessions han estat llargues. Han estat cinc minuts i després ens han fet el gol. Hem intentat reaccionar. És veritat que el Madrid ha tingut un parell de jugades que ens ha pogut fer mal, però mica en mica hem anat controlant el partit i hem tingut ocasions de gol. Hi ha hagut moments en què ells han estat encertats i d'altres que ho hem estat nosaltres. L'eliminatòria està oberta, perquè el resultat no indica que hi hagi cap favorit clar. Nosaltres estem obligats a marcar al seu camp", ha dit.

El tècnic del conjunt blaugrana ha parlat de la suplència de Leo Messi, que ha entrat al camp durant el segon temps: "Les decisions les prens en funció de què és millor per l'equip i pel jugador, que podria haver acabat amb alguna molèstia. Vaig parlar-ho amb ell i poca cosa més. Quan ha estat sobre la gespa ha pogut ser decisiu. Tots sabem el perill que genera. No sé si veurem Messi de titular a San Mamés. Si està bé, jugarà, si no ho està, no jugarà. Espero que sigui titular", ha assegurat.

El 'Txingurri' ha destacat el binomi format per Nélson Semedo i Malcom, aquesta nit titulars contra el Madrid. "En el cas de Semedo ja porta dues temporades amb nosaltres. És rapidíssim i defensivament ens soluciona moltes coses. Quan els jugadors arriben al nostre club veuen que no és senzill entrar en la dinàmica de l'equip. Cal acostumar-se al joc de posició. Semedo a vegades necessita camp per entrar en el joc. A vegades ha tingut més dificultats. Vaig combinant-lo amb Sergi Roberto en funció dels partits i dels esforços. Avui amb els espais pensava que ells plantejarien una pressió més alta i que Semedo ens ajudaria molt", ha comentat el tècnic, que també ha parlat de Malcom, autor del gol de l'equip: "Esperem que Malcom creixi amb aquest gol. Sempre té ocasions, a vegades amb més o menys encert. Esperem que serveixi perquè millori i que millorem nosaltres", ha comentat.

Argumentari semblant en l'elecció del migcampista que acompanya Ivan Rakitic i Sergio Busquets: "L'altre dia va jugar Arturo. Arthur ens dona control de joc, creiem que ens pot ajudar en la construcció de l'equip. A vegades hi ha situacions que ens demana una mica més d'energia, que és el que aporta Arturo Vidal. En aquest cas he decidit que fos Arthur el titular", ha dit. El cas Coutinho és una mica més delicat. El tècnic aposta per defensar el seu rendiment: "Em pregunten molt per Coutinho en els últims partits. Sóc conscient que s'espera molt d'ell i de tots els jugadors. Ell segueix atrevint-se a buscar el rival. És un futbolista que quan acaba el partit veus que ha tingut una o dues ocasions clares. A vegades s'equivoca, com tots, però sempre apareix", ha comentat.