Valverde: "M'ha agradat molt l'equip"

Tot i marxar del Pireu sense haver pogut marcar cap gol, Ernesto Valverde ha acabat satisfet del partit entre el Barça i l'Olympiacos. El tècnic blaugrana ha assegurat que li havia "agradat molt" l'equip, va posar l'accent en "l'esperit" col·lectiu i només va lamentar "la falta d'encert".

"Hem tingut ocasions per guanyar. L'Olympiacos ha fet un gran treball defensiu, ajudat pel públic. I no hem estat encertats en algunes ocasions. L'objectiu era assegurar la classificació i no hem pogut. Ens queden dos partits i necessitem un punt. Intentarem aconseguir-lo al proper", ha dit l'entrenador.

"M'ha agradat molt l'equip. Cada partit requereix alguna cosa, i avui ens demanava molt bona pressió. Ho hem intentat fins al final. L'esperit de l'equip ha estat molt bo. Només ens ha faltat una mica d'encert per aconseguir els tres punts", afegia.

Valverde, que ha reconegut que intentant trencar la defensa tancada de l'Olympiacos, a vegades els jugadors del Barça s'han arribat a molestar entre ells -tot i que no hi ha donat més importància-, ha insistit que el camí era el correcte. "A vegades el gol depèn d’un centímetre. El que m’agrada dels meus jugadors és que tinguin ocasions. I avui n’hem tingut unes quantes".

De Sergi Roberto, lesionat a la primera part, no ha pogut fer un pronòstic de quant de temps estaria sense jugar, però la sensació és que el trencament muscular seria lleu.

Busquets: "Ha faltat el més important"

De la seva banda, Sergio Busquets ha comentat que al Barça li ha faltat "el més important al futbol: encert". "Ho hem intentat, amb córners, faltes, arribades, pilotes al pal... a vegades passa. De 100 partits així en guanyaríem 95", deia el migcampista.

Busquets va qualificar de "bon partit", l'actuació del Barça al Prieu, i va justificar que no es pogués marcar contra un rival ultradefensiu. "No és fàcil quan es tanquen tant a la seva zona. Hem dut el control i hem tingut les millors ocasions".

Pensant en la classificació, el migcampista considera que el Barça està "en una posició privilegiada" però que cal "treballar" perquè "encara queda molt".