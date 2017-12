Valverde: "No correrem cap risc per avançar el retorn de Dembélé"

Ernesto Valverde, entrenador del Barça, ha parlat aquest divendres a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva el dia abans d'enfrontar-se al Celta a la Lliga. I s'ha referit a Juan Carlos Unuzé, que després d'uns quants anys al club blaugrana ara dirigeix el club gallec. "Unzué ha estat molt de temps aquí i coneix molt bé la casa, sap com juguem. El Celta sempre vol ser protagonista i crec que demà intentaran el mateix. El conec des de fa molts anys, vam ser companys l'any 88, ha passat molt de temps. Sempre hem tingut una bona relació, hem parlat molt de futbol. Ell està al Celta, fent una bona feina, i sempre ha tingut molta il·lusió per entrenar, per fer aquest pas. Espero que tingui molta sort; s'ho mereix, perquè és treballador", ha dit.

Sobre el fet de jugar a les 13 hores, Valverde ha dit: "És un horari més que assimilem bé. Aquí també s'han jugat partits a altes hores de la nit. L'horari no ens condiciona excessivament", i ha afegit que ho tenen en compte pel tema de l'alimentació.

Tot i el bon moment que està vivint l'equip, Valverde ha assegurat que no hi ha cap moment de relaxació: "De moment hem complert un dels objectius de l'equip, que és classificar-nos per a la següent ronda de la Champions com a primers de grup; a la Copa, a més, també serem al sorteig. Però en aquest esport no pots aturar-te a mirar el paisatge i dir que bé que estem... Fins a Nadal ens queden uns quants partits". Valverde ha afegit: "La clau és mantenir la tensió competitiva quan vas guanyant. La nostra feina és aquesta i estem contents que en partits que sembla que no són tan importants estiguem forts i concentrats". El tècnic ha assegurat que una de les fortaleses del seu equip és que "Jordi Alba i Messi s'entenen i se sincronitzen bé".

El retorn d'André Gomes i Sergi Roberto

Sobre André Gomes i Sergi Roberto, Valverde ha dit que tenen opcions de jugar "tots els jugadors que han entrat a la llista", tot i que surtin d'una lesió. I sobre la recuperació de Dembélé, ha dit que no vol córrer cap risc: "Va bé, però no correrem cap risc per avançar el seu retorn una setmana després del temps que porta lesionat. En principi, no comptem amb ell fins després de Nadal, però ja veurem. No volem córrer riscos, però qui sap!".

Qui no ha entrat a la convocatòria és Gerard Deulofeu: "El Gerard no hi és, a la llista, n'hi ha d'altres. Tenim una plantilla molt àmplia, no poden entrar-hi tots. Ell és constant, vol ser decisiu en el joc d'atac. Però en venen d'altres, per a aquest partit; dimarts n'hi ha un altre, ja veurem", ha indicat el tècnic.

A Valverde també li han preguntat per Coutinho, tot i que el tècnic no ha volgut valorar la seva possible incorporació al mercat d'hivern: "Parlem de jugadors quan de moment no en podem fitxar cap. Sé que sorgeixen noms en els mesos previs a l'inici del mercat, però ara ens hem de centrar en el nostre joc, en els partits. No crec que hàgim de perdre el temps; ens hem de centrar en el que ens hem de centrar. Els que m'interessen són els meus, que són els que demà han d'intentar guanyar un partit".