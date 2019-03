Valverde es mostra satisfet per haver repartit minuts i Eusebio celebra la "il·lusió" del títol

Malgrat perdre la Supercopa de Catalunya, Valverde s'ha mostrat content pel fet d'haver pogut donar minuts a jugadors menys habituals i futbolistes del filial. Valverde ha fet broma sobre el debut de Todibo, molt mancat de ritme: "Al descans li feia mal tot. Venia d'un temps de molta inactivitat i l'únic que havia fet amb nosaltres era entrenar. Volia que jugués de central, però també havia jugat de pivot i l'he posat en aquest lloc". El tècnic també ha destacat la feina de la resta de futbolistes suplents que avui han tingut minuts i "la seva entesa amb els del filial". Durant el matx, el tècnic s'ha mostrat atent amb els més joves i ha tingut gestos de complicitat amb ells quan els canviava.

En un altre ordre de coses, Valverde no ha volgut descartar el Madrid de la lluita pel títol de Lliga. Ha admès que els blancs han tingut una setmana "molt dura", però s'ha mostrat cautelós. Tampoc ha volgut entrar a valorar el nom del central holandès de l'Ajax Matthijs de Ligt, sobre el qual el president, Josep Maria Bartomeu, ha dit en una entrevista aquest dimecres a la SER que serà un dels noms que estarà damunt de la taula de cara a la temporada vinent.

Eusebio: "Hem volgut aprofitar l'ocasió de jugar aquest títol"

Després de Valverde, el tècnic del Girona, Eusebio Sacristán ha comparegut en roda de premsa i ha destacat "la il·lusió" per haver guanyat la Supercopa de Catalunya: "Era el primer cop que la jugàvem i guanyar-la és una alegria per a la gent, per al club, per a nosaltres i per a tots". Eusebio, que ha lamentat la lesió de Douglas Luiz, també ha destacat la feina del seu equip: "És cert que hem jugat contra un Barça diferent, però estic content per com hem treballat. Han pogut competir jugadors més necessitats de minuts i això ens va bé per encarar el final de la temporada".

El tècnic gironí, que havia convocat 16 jugadors del primer equip per a la Supercopa, ha recordat que havia encarat el partit com un "atractiu" i per "seguir millorant els automatismes i els funcionaments a nivell tàctic, i a nivell físic, per repartir minuts". "Necessitem tots els nostres jugadors endollats", ha afegit Eusebio. Preguntat per la permanència a Primera, el preparador del Girona s'ha posat seriós i ha afirmat que "encara queda molt" i que han d'"estar mentalitzats" per lluitar els partits que queden.