Valverde s’atreveix a reservar Messi

És tan poc habitual veure Messi a la banqueta que, quan el Barça va fer oficial l’alineació per jugar contra la Juve, el primer impuls va ser pensar que potser s’havia lesionat. I no, es tractava d’una decisió tècnica. Tot i que era un partit important contra un rival de primer nivell, Ernesto Valverde va decidir reservar el davanter argentí, que no va sortir fins a la segona part.

“Està bé”, va dir tranquil·litzador Valverde després del partit, ja que s’especulava amb uns problemes físics que arrossegava del partit a Leganés. La prova és que Messi va poder entrar a la represa. L’entrenador, però, va al·legar “l’acumulació de partits” per justificar la decisió de deixar-lo a la banqueta. Això, i que al tècnic ja li convenia que Messi estigués fresc per al tram final del partit. “Hi havia alguna vegada que pensàvem que podia descansar o entrar a la segona part. Aquesta vegada, prevèiem que el partit seria tancat d’inici i que podria obrir-se a la segona part. Aquesta era la decisió”.

Una decisió que, com el mateix Valverde va reconèixer, va sorprendre. “Ja m’imaginava que passaria, és una decisió complicada. I sé que si haguéssim perdut ara seria aquí esquivant les bales”. I és que no és gens habitual que Leo Messi es perdi un partit dels grans si no té una lesió o una sanció. Per veure’l assegut a la banqueta a l’inici d’un gran partit cal remuntar-se al 0-4 del Bernabéu, de la temporada 2015/2016. Però, en aquell cas, l’argentí venia d’una lesió que l’havia deixat dos mesos fora dels terrenys de joc.

Valverde va explicar que, encara que no hi hagués risc imminent de lesió, sí que hi havia una certa preocupació per l’acumulació de partits, i posava com a exemple Jordi Alba, que també va descansar d’inici a Torí per la quantitat de minuts que havia disputat, “amb l’equip i amb la selecció”.

Messi, un futbolista poc acostumat a les rotacions, només s’havia quedat sense minuts -en condicions normals- en partits poc exigents com alguns de Lliga o a les primeres rondes de Copa, però no pas en grans cites com al camp del Juventus. De fet, cal remuntar-se a fa més d’un any, fins al 15 d’octubre del 2016, per veure Messi començant un partit a la banqueta, en un Barça-Dépor que va acabar amb 4-0 per als blaugranes. Preguntat sobre la decisió, Valverde no va aclarir si ho havia pactat amb el futbolista, tot i que donava a entendre que ho havien comentat els dies previs al partit. “Això ho deixo per a les meves memòries”, va dir fent broma, per afegir després que “són situacions de caràcter intern que no es desvelen”. Una afirmació que va repetir fins a tres vegades. “No cal donar-hi més voltes. Ens semblava que era un dia adequat, tot i que la decisió era arriscada”, deia per tancar el tema l’entrenador.

35 minuts a la segona part

A Torí tenien ganes de veure els cracs i per això, quan a l’inici del segon temps Messi va sortir a escalfar-se, es van sentir alguns aplaudiments des de la graderia. El 10 blaugrana va entrar al minut 55, amb una nova ovació de la graderia, tot i que no va poder tenir transcendència en l’atac del Barça, al contrari del que pretenia Valverde. En un partit amb molt poca profunditat, Messi va participar en la fase de construcció i només va poder xutar una vegada a porteria, amb un llançament de falta que va fregar el travesser. A València tindrà una nova oportunitat.