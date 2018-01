Valverde: “Quan ets en una semifinal te l’has de jugar”

“Quan ets en una semifinal te l’has de jugar”. La final de la Copa del Rei és a dos partits i Ernesto Valverde té clar que això “no passa cada dia”. Ni tan sols al Barça, especialista en la competició i habitual de rondes finals de tot en l’última dècada. Per al tècnic blaugrana, portar una renda còmoda a la Lliga no té res a veure amb la motivació amb què l’equip afronta el xoc d’aquest dijous contra el València (21.30 h, Gol), una eliminatòria que serà “oberta, bonica per a l’espectador i complicada”.

El preocupa la capacitat que té l’equip de Marcelino de treballar “molt bé la distància entre línies” i de contraatacar, fins al punt que el considera el millor equip de la Lliga en aquest art d’anar a l’espai. “Fa un 4-4-2 clàssic, senzill, però molt efectiu i molt ben treballat. Té molt bon jugadors a dalt, i per les bandes, ràpids”. A més, l’experiència recent contra l’Alabès ha posat en alerta l’equip. “Segur que ells han vist on vam tenir el desajust defensiu, però nosaltres també hem mirat el vídeo per desxifrar on vam fallar”.

“Des del sorteig sabíem que seria un rival dur: està fent una gran temporada. És fonamental treure un bon resultat al Camp Nou perquè després, allà a Mestalla, ells com a locals són forts”, ha advertit Valverde, que no ha donat pistes sobre l’alineació més enllà d’aclarir que Busquets es recuperarà dels problemes que li van impedir entrenar-se dilluns i que André Gomes probablement serà baixa.

Qui no fallarà serà Coutinho, a qui l’afició té ganes de veure. On l’ubicarà continua sent la principal incògnita sobre el brasiler. Valverde juga a despistar mentre n'elogia la “versatilitat”. “La posició ideal de Coutinho és alguna de les onze que juguen. És un jugador de perfil mitjapunta, al Liverpool ha jugat per l’esquerra i amb el Brasil ho fa a la dreta”, ha dit el tècnic. Vaja, que Valverde té diversos escenaris on Coutinho encaixa.

En canvi, no han encaixat altres jugadors, com Rafinha, Arda Turan o Deulofeu. “Va venir amb moltes ganes, i nosaltres també en teníem. Ha tingut opcions per poder demostrar el que era, però les coses no han anat com esperàvem i totes dues parts hem pensat que buscar minuts fora era el millor. Hi ha un Mundial a l’estiu… Volem que les coses li vagin bé. Jo estic content per com ha estat aquí, personalment”, ha comentat l’entrenador.

El Txingurri també ha tingut paraules sobre Aleix Vidal, de qui espera que segueixi “ajudant molt” l’equip el que queda de temporada.

De la polèmica amb el derbi i el fet que s’hagi declarat l’Espanyol-Barça de diumenge com a partit d’alt risc no n’ha volgut parlar obertament, refugiat en la immediatesa del partit d'aquest dijous. “No he tingut temps de tenir por ni res, encara”. Tampoc ha entrat a valorar l’expedient obert a Piqué perquè no en tenia coneixement i ha excusat l’agressivitat de Suárez: l'ha considerat “forcejament” de futbol.