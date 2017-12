Valverde suma efectius al seu projecte europeu

Els milers de portuguesos que van creuar la Península per veure el seu Sporting al Camp Nou segurament donarien qualsevol cosa per ser al lloc del Barça: primers de grup a Europa, líders a la seva lliga i amb Messi vestint de blaugrana. Però el Barça ha fet del triomf una rutina i la pitjor entrada de la temporada va veure en directe com els homes d’Ernesto Valverde aconseguien un nou triomf per arribar al sorteig de dilluns amb un cartell de presentació que fa patxoca: cap derrota i la millor defensa de la competició.

En una nit freda, el Barça es va treure de sobre un Sporting de Portugal que mai va creure en les seves opcions. Els portuguesos mai van atrevir-se a imaginar què seria guanyar al Camp Nou, deixant a la banqueta dos dels seus principals referents ofensius, Gelson Martins i Bas Dost, en un partit en què no va passar res, al primer temps. Al segon, el Barça va fer un pas endavant, demostrant que segueix creixent tot i que, com va admetre Denis Suárez al final, potser altres temporades han “jugat d’una manera més espectacular”. El projecte, però, creix amb pas ferm i, malgrat les baixes, Valverde cada cop suma més jugadors a la seva causa. Ara bé, el Barça segueix tenint certa dependència de Messi. Sense l’argenti, és un os dur de rossegar. Amb ell, el Barça és favorit a tot.

Valverde, però, ha convençut l’argentí perquè accepti dosificar-se i per segon partit consecutiu Messi va acceptar ser suplent. Ben cert és que no hi havia res en joc, més enllà de l’honor i els calés que la UEFA dona per cada punt aconseguit, però no deixa de ser significatiu que Messi accepti descansar per poder arribar a finals de temporada més fort. Fins i tot el millor jugador del món sap que el temps, jutge cruel, no perdona. I cal cuidar-se. El Barça, que no tenia ni un jugador del filial a la seva convocatòria, també va donar descans a Sergio Busquets, fent algunes proves que poden servir per treure conclusions en el futur. Rakitic, per exemple, va jugar un gran partit al centre del camp, en la zona on normalment mana el futbolista de Badia del Vallès. Per davant, Denis Suárez es va treure de sobre complexos deixant jugades de gran qualitat acompanyant un André Gomes que, tot i deixar-s’hi l’ànima, encara busca el seu lloc al camp. A l’equip. I al món en general. I tot, amb Piqué i un Vermaelen que de mica en mica guanya ritme al centre de la defensa.

El partit ,però, va ser dolentot, d’inici. Aleix Vidal, Alcácer i Suárez, en atac, no van fer gaire cosa contra un rival massa poruc. Abans del descans, tot just Suárez, en una jugada imaginativa, va aconseguir generar perill, quan amb una autopassada va plantar-se sol davant Rui Patrício, que va evitar que Suárez acabés amb la seva mala ratxa europea. El resta del primer temps va ser fluix, amb els dos equips estudiant-se i controlant-se al mig del camp. Cillessen, que jugava els primers minuts europeus per donar descans a Ter Stegen, va tenir ben poca feina, lluitant contra el fred.

A la segona part, l’Sporting va moure peça. L’equip de Jorge Jesus ja sabia que la Juve guanyava i, per tant, necessitava un miracle per classificar-se. Així doncs, Gelson Martins i Bas Dost van entrar ja de sortida a la segona part i, per uns moments, els portuguesos van semblar que tenien capacitat per dominar l’escenari. Va durar poc. Valverde va veure el doble canvi visitant i va doblar l’aposta amb un doble canvi de més valor, donant entrada a Messi i Busquets. I amb ells va canviar tot. Va canviar tot, malgrat que el primer gol va arribar quan estaven a punt per sortir. Amb Messi i Busquets va arribar l’alegria al joc, però l’equip havia aconseguit marcar abans gràcies a Alcácer, que va rematar un córner servit amb poesia per fer el primer gol del partit.

“Hi ha un Barça amb Messi i un altre sense Messi”, deia amb resignació Jorge Jesus al final, una obvietat. L’argentí va sortir endollat i, amb ell a la gespa, el Barça va passar a controlar sense problemes un partit que va servir per veure a Busquets fent de central, per donar descans a Piqué. El de Badia va controlar en el joc aeri Bas Dost, va liderar la sortida de pilota i va connectar amb un Rakitic per moments brillant al centre del camp. Una prova que va funcionar en un partit que Valverde va aprofitar per veure coses noves i treure’n conclusions. Cillessen, per exemple, va evitar el gol de Dost en l’única errada defensiva blaugrana, Vermaelen va demostrar que pot ser titular quan toqui i Denis Suárez va animar-se amb jugades espectaculars, com la de l’últim minut del matx, en què va trencar la defensa rival i va oferir a Alcácer el 2-0. Però va arribar Mathieu, que en intentar evitar el gol se’l va fer. Un retorn dolorós del francès a un estadi que, en espera de l’arribada d’un joc més ofensiu, pot treure pit amb un currrículum europeu gairebé immaculat. En un grup amb la Juve i l’Sporting, el Barça ha rebut tot just un gol. Sense conèixer la derrota i marcant un terreny en què cada cop més jugadors diferents li recorden al tècnic que pot comptar amb ells.

“Ningú ens voldrà com a rival”, deia Denis Suárez, satisfet, mentre els seus companys marxaven del terreny de joc. Un d’ells era Luis Suárez, que segueix sense trobar el camí del gol. En espera que l’uruguaià reaccioni, són els seus companys el que tiren del carro en un Barça plural que vol ser protagonista a Europa. Va pel bon camí.