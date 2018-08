Valverde se surt amb la seva i Rafinha es queda

Mentre altres clubs es mossegaven les ungles nerviosos per veure si podien tancar operacions a última hora, al Camp Nou es va respirar calma l’últim dia d’un mercat de fitxatges que es valora d’una manera molt positiva. El Barça va estar pendent ahir al matí del futur de Rafinha, però finalment el migcampista seguirà vestint de blaugrana com a mínim fins al gener, tal com volia un Ernesto Valverde que valora la polivalència del jugador.

Rafinha, el Barça i el Betis van estar acostant posicions per després veure com s’anaven distanciant fins a trencar-se del tot. Rafinha va demanar poder marxar al club andalús, però el Barça li va deixar clar que per permetre-ho havia de ser en forma de cessió després d’una renovació de contracte, per assegurar-se que en el futur Rafinha no marxi sense deixar ni un euro a la guardiola, ja que acaba contracte la temporada 2019/20 i un any abans de la finalització de contracte els futbolistes poden negociar amb altres clubs. Al final, ni Rafinha ha renovat ni marxa cedit. De fet, al club andalús, en veure que no aconseguirien els serveis del jugador, van centrar els seus esforços les últimes hores en el jove argentí del PSG Giovani Lo Celso, un futbolista amb un perfil similar al de Rafinha.

El nom de Rafinha ha monopolitzat l’agenda blaugrana a mesura que es tancaven les portes a possibles fitxatges d’última hora, com els de De Jong, de l’Ajax, o Rabiot, del PSG, que la direcció esportiva blaugrana no descarta fitxar en el futur. Especialment clar és el cas del migcampista Frenkie de Jong, que després de classificar-se per a la fase de grups de la Lliga de Campions amb l’Ajax, va admetre: “En el futur no descarto fitxar pel Barça; per estil és un club que m’agradaria”. La carpeta d’incorporacions, però, es va tancar fa dies. I el Barça, amb una conversa inclosa d’Ernesto Valverde amb Rafinha, s’ha centrat a convèncer un jugador que, després de ser titular l’última temporada a l’Inter, on va anar cedit, no vol viure una nova temporada a la banqueta. Valverde, però, el vol per afrontar un calendari carregat de partits amb tres competicions i li donarà minuts. El tècnic, doncs, ha vist com després de setmanes amb rumors sobre la possible marxa de jugadors com Rakitic, primer, i Rafinha, després, manté el cos central d’una plantilla que reforça el mig del camp donant dorsal a Sergi Samper, lesionat els últims mesos. Rafinha, però, no descarta demanar marxar al gener si veu que no té minuts.

El mercat de fitxatges del Barça, doncs, es tanca amb l’arribada de quatre jugadors: el brasiler Malcom, que va costar 41 milions al Girondins de Bordeus, el xilè Arturo Vidal (18 milions més tres en variables al Bayern), el migcampista brasiler del Gremio de Porto Alegre Arthur, que ha costat 31 milions, i el francès Clément Lenglet, que ha costat 36 milions pagats al Sevilla. El Barça, però, amb una àrea esportiva en què Pep Segura ha fitxat Ramon Planes i Éric Abidal per millorar les operacions de mercat, ha aconseguit fer bona feina a l’hora de vendre jugadors i ha refet, en part, algunes de les errades dels últims anys. Aquest estiu han marxat Aleix Vidal (Sevilla), Paulinho (Guangzhou Evergrand), Douglas (Sivasspor), Lucas Digne (Everton), Yerry Mina (Everton), André Gomes (cedit a l’Everton), Arnáiz (Leganés), Marlon (Sassuolo) i Alcácer (cedit al Borussia Dortmund). A més, Andrés Iniesta va marxar al Vissel Kobe de la lliga japonesa.

Cucurella, cedit a l’Eibar

Una de les poques operacions del dia a Can Barça va ser l’acord amb l’Eibar per a la cessió de Marc Cucurella. El lateral esquerre, que va fer 20 anys al mes de juliol, buscarà minuts a Primera Divisió sota les ordres de José Luis Mendilibar. L’esquerrà va ser un dels joves que van viatjar amb el primer equip als Estats Units i la temporada passada va ser un dels fixos al Barça B, equip que enguany juga a Segona B.