Valverde: “El penal m'ha semblat indesxifrable”

“No sabem què ha xiulat l’àrbitre”. Ernesto Valverde no ha sigut capaç d’explicar què ha vist Mateu Lahoz per considerar penal una acció al minut 46 contra el Las Palmas. “Des del camp m’ha semblat indesxifrable. De vegades entres al vestidor i els jugadors et diuen què ha passat, però no, no sabem què ha xiulat. No sabem a qui li ha xiulat”, ha explicat, indignat, també, per la mà de Chichizola que no s'ha valorat.

L’entrenador del Barça reconeix que l’equip es queda “amb mal sabor de boca” perquè tenia la intenció de guanyar a les illes canàries. “Al primer temps hem tingut suficients ocasions per marxar al descans amb un marcador més ampli. Ells, després del penal, un penal invisible, s’han animat i ja ens ha començat a costar més trobar espais. El partit ja tenia menys continuïtat i ens ha costat, ells s’han defensat bé”, ha analitzat. També ha reconegut que a l'equip li ha faltat "qualitat en l'última passada" i que s'ha "precipitat".

Insistint en això, Valverde creu que el penal "ha afectat" l'equip, tot i que ha volgut deixar clar que no esquiva "responsabilitats". "Nosaltres hauríem d'estar per damunt d'aquestes coses", ha comentat.

Ara s’ha de pensar en l’Atlètic de Madrid. “El partit és important, ja ho era, per la situació en què estem els dos. Tenim il·lusió per recuperar els dos punts d'avui”.