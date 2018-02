Valverde: "Aquesta jornada el calendari ens perjudica"

En la roda de premsa prèvia al partit d'aquest dijous contra el Las Palmas (21.00 h, Movistar Partidazo), l'entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, ha recordat la figura de Quini, que ahir va morir a causa d'un infart. "És una pèrdua important. La reacció de tot el món del futbol és significativa des d’una doble vessant: era un golejador nat i, sobretot, des del punt de vista personal, era una persona molt propera i entranyable", ha dit el tècnic, que ha volgut enviar una abraçada als familiars de Quini.

En el pla més estrictament esportiu, Valverde ha donat importància al partit d'aquest dijous contra el Las Palmas: "Tenint en compte qui és Paco Jémez, ells intentaran ser valents. Nosaltres ens juguem moltes coses però ells també". El preparador basc també ha valorat que el conjunt canari "farà una pressió alta i que intentaran sortir amb la pilota jugada", un fet que suposarà "un desgast" per al Barça. També ha lloat els de Jémez, que estan "millorant defensivament" en les últimes jornades.

Valverde no ha tornat a amagar el seu descontentament pel fet de tenir un dia menys que descans que el seu pròxim rival, l'Atlètic de Madrid, que juga aquest dimecres: "El calendari aquesta jornada ens perjudica. L’Atlètic juga aquest dimecres [contra el Leganés] i no estem parlant d'un partit d’Europa League". El tècnic també ha elogiat els matalassers i el seu tècnic.“Veient com competeix Simeone, és clar que competiran fins al final, encara queda molt", ha dit el basc, que ha recordat la importància d'aquesta setmana de nou punts en què ja n'han sumat tres.

André Gomes o Aleix Vidal per suplir Semedo

Respecte a les rotacions, Valverde no ha donat cap pista sobre si Luis Suárez (apercebut de suspensió) o Leo Messi descansaran contra el Las Palmas. De moment, els ha convocat, ja que a la llista de convocats tot juts queden fora Yerry Mina i Denis Suárez. En resposta a una pregunta sobre la lesió de Semedo, que es va fer mal contra el Girona i que estarà cinc setmanes de baixa, no ha descartat que Aleix Vidal o fins i tot André Gomes puguin ocupar la posició de lateral dret per donar relleu a un Sergi Roberto que acumula molts minuts.

Un dels altres noms propis de la roda de premsa ha estat el d'Ousmane Dembélé, de qui Valverde ha dit: " Està bé anímicament i entrena bé, igual que els altres. Llavors la competició és la que mana, la que fa que un jugador pugui tenir més continuïtat o no. Competir no és el mateix que entrenar i al Barça hi ha molta exigència. L’altre dia va jugar un partit complet. Ha d’entrar en la dinàmica de ser un futbolista important en atac i complir en defensa", ha dit l'entrenador blaugrana sobre el francès".

Abans del duel d'aquest dijous contra el Las Palmas també s'ha parlat del planter blaugrana i de quins jugadors estan més a prop d'arribar al primer equip. "Aleñá està entrenant de forma regular amb nosaltres. Ajuda al B als partits, però està dins la nostra dinàmica. També hi ha el cas d’Oriol Busquets, però s’ha lesionat. Ara mateix comptem amb tots els nostres jugadors menys Semedo, però tenim presents els del B", ha valorat Valverde.