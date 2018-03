Valverde: "Ja tinc l'onze decidit i Paulinho és una opció"

En la prèvia del partit d'alt voltatge d'aquest diumenge al Camp Nou entre el Barça i l'Atlètic de Madrid (16.15 h / beIN LaLiga), l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, ha afirmat que "els dos equips tenim un estil tan marcat que possiblement cadascun es fixarà en el seu. L'Atlètic defensa molt bé i té capacitat per tirar-te la pressió alta. És un gran partit. Els tres punts valen molt". Tot i que ha també ha afirmat que el duel no és "una final" per a la Lliga.

El preparador blaugrana, que en 12 enfrontaments amb el Cholo Simeone mai ha guanyat (vuit derrotes i quatre empats), considera que els dos equips estan en un bon moment de forma i s'espera un Atlètic que sortirà al Camp Nou a mossegar però, que "si marquen un gol, són capaços de tancar-se al darrere i sortir a fer mal a la contra". En aquest sentit, ha destacat "les societats que poden formar el migcampista Koke amb Griezmann o Diego Costa".

Aleix Vidal, Denis Suárez i Yerry Mina s'han quedat fora de la convocatòria per decisió tècnica. Semedo és baixa per lesió

Valverde, que ha afirmat que ja té l'onze decidit i que Paulinho és "una opció", no ha definit el partit d'aquest diumenge com una final per a la Lliga, però sí que ha valorat la seva importància: " Posarem tota la carn a la graella perquè el premi d’allunyar el segon classificat a vuit punts és molt temptador". Un rival que compta amb un Griezmann molt endollat (7 gols en els últims dos partits), pretès pel Barça, un fet que Valverde no ha volgut valorar: "Es un gran jugador i està en un gran moment de forma, però no em sembla correcte parlar d’un jugador que està en un altre equip i, menys, quan ens hi hem d’enfrontar"

Valora Coutinho i fa un crida a l'afició

De qui sí ha parlat el tècnic basc és de Coutinho. "El veig bé, té moltes coses que ens poden ajudar, ve d’una lliga [la Premier] on potser practicava un futbol més directe i aquí s’ha d’adaptar, però és capaç de fer conduccions ofensives i això ens va bé", ha dit sobre el brasiler. Valverde també ha volgut fer una crida a l'afició: "Espero que ens animin, en els moments bons, i, sobretot, en els dolents, si en passem. La gent a vegades potser no és conscient de com apreciem el seu suport".

Pe qe fa a l'arbitratge del partit del Las Palmas i sobre el col·legiat de demà, Gil Manzano, Valverde ha dit que: "Encara no he desxifrat el penal contra el Las Palmas. Respecte l’arbitratge d'aquest diumenge, l’àrbitre és un jutge i esperem que sigui just". També ha valorat que l'aplicació del VAR a partir de la temporada vinent és una cosa "lògica". Valverde també ha afirmat que el fet d'haver empatat contra el conjunt canari pot servir com a una motivació més pel fet de tenir una mica de "ràbia continguda".