Valverde: "Tot i l'absència de Messi, tenia molt clar com volia que fos el partit"

El tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, ha donat valor a la importància contra el Màlaga d'aquest dissabte i s'ha mostrat satisfet per la victòria. El tècnic ha parlat de l'absència d'última hora, per paternitat, de Leo Messi: "He sabut aquest matí que Messi seria baixa per les circumstàncies que el rodejaven, però per dates, ja ho havíem parlat i era una possibilitat que hi havia. Tampoc ha sigut molt complicat fer l'onze, perquè tenia una idea clara de com volia que fos el partit".

Valverde també ha parlat d'Ousmane Dembélé que, contra el Màlaga, ha abandonat la banda en algunes ocasions per jugar per dins: "Ha estat més encertat que en altres ocasions però, com sempre, ha encarat i s'ha desmarcat amb intel·ligència. Té capacitat per resoldre i per fer passades de gol". El tècnic blaugrana tampoc ha descartat el Reial Madrid de la lluita pel títol de Lliga. Els blancs es troben a quinze punts del Barça i avui han guanyat (1-2) l'Eibar.

Per últim, preguntat per què li semblaria que al futbol hi hagin temps morts, Valverde ha dit que no li sembla massa bona idea perquè "pot tallar la dinàmica del joc en molts moments".