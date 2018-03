Valverde: "Veurem com s'entrena Iniesta i decidirem; ha d'estar al 100%"

En la roda de premsa prèvia al Barça-Chelsea d'aquest dimecres, el tècnic blaugrana ha dit que s'espera un Chelsea com el de l'anada, que "et pot fer un gol en tot moment", ja que "és molt fort en el contraatac i té moltes virtuts", però que no sap si "[els jugadors] pressionaran més endavant o més endarrere". També ha destacat la necessitat de ser "nosaltres mateixos". Respecte a Iniesta, ha dit: "Ahir va fer una gran part de l'entrenament; en funció del que vegem en l'entrenament d'aquest dimarts decidirem què fem; ha d'estar al 100%". El tècnic basc ha dit que s'ha de "calibrar" el risc que Iniesta participi o no en el partit.

Respecte a les recents declaracions d'André Gomes, Valverde ha opinat que és un acte de valentia: "Sembla que els futbolistes o els entrenadors no puguem transmetre símbols de debilitat. No és nou, i seguirà passant. Ho he vist en molts casos al llarg de la meva carrera, tant de jugador com d'entrenador". El tècnic ha dit que si l'entrenador ho considera oportú, està preparat per jugar, i ha destacat que Gomes té "moltes qualitats". El tècnic basc ha admès que ha parlat diversos cops amb ell, i ha afirmat que la funció de l'entrenador és ajudar l'equip i procurar que els futbolistes estiguin al 100%.

Valverde també ha fet una crida a l'afició: "L'hem de conquistar amb el nostre joc i esforç; d'això es tracta". Preguntat per Paulinho, n'ha destacat l'"adaptació", i ha afirmat està content amb el seu rendiment: "A banda de fer gols, és un jugador que ens dona fortalesa al mig del camp". També ha parlat d'Arthur: "És una opció per al futur; ja veurem si l'opció de compra s'executa o no i en quin moment, però de moment no sé ni quin serà el meu futur després del partit contra el Chelsea", ha bromejat el tècnic. Pel que fa al fet que el Barça només hagi guanyat una Champions de les últimes sis tenint Messi, ha dit que no sent que hi hagi cap deute amb el vestidor. De l'argentí ha dit que el veu "molt bé i molt content".

Respecte al golejador del Chelsea a l'anada, Valverde ha dit que se l'haurà de vigilar per "la seva habilitat" i pel seu encert de cara a porteria. El tècnic blaugrana també ha parlat del futbol grec, que coneix pel seu passat a l'Olympiacos: "Allà els derbis entre equips importants es viuen amb intensitat. Els he viscut i sé el que suposa, però és sorprenent el que ha passat. La passió i la intensitat no han de sobrepassar certs límits", ha assegurat.