Valverde: "A tots ens agradaria tenir l'Andrés Iniesta per sempre"

El tècnic blaugrana Ernesto Valverde, després de la victòria (2-0) contra l'Athletic Club, s'ha mostrat satisfet i ha admès que el partit ha tingut dues parts: "Al primer temps hem tingut més intensitat i determinació a l'hora d'anar cap endavant. És cert que ells al segon temps han fet un pas endavant amb la pressió. Potser hem aixecat el peu de l'accelerador inconscientment. El partit ha tingut dues parts molt diferenciades, però ells no han tingut gaires ocasions clares al segon temps, i nosaltres al primer moltes". El preparador basc ha afegit que no han fet una segona part "brillant", a diferència de la primera, però sí "sòlida" i que l'equip "està bé".

A Valverde també li han preguntat per Andrés Iniesta i pel futur. "L'únic que podem fer és esperar que digui si se'n va o no. De moment no s'ha manifestat. És amb nosaltres i quan és al camp sabem el que ens aporta. A tots ens agradaria tenir l'Andrés Iniesta per sempre", ha dit sobre el manxec. Un altre nom propi ha estat el de Rakitic, que avui ha ocupat la posició de Busquets, lesionat. Valverde ha elogiat el croat: "Rakitic és un bon recanvi de Busquets: se situa bé, aporta molt treball i pressió quan perdem la pilota, ens ajuda molt… Ja ha jugat en aquesta posició en altres ocasions".

Preguntat per què pot ensenyar a Messi, el tècnic basc ha confessat: "Espero que Messi m'ensenyi cada dia coses a mi. Cada dia ens descobreix alguna cosa diferent. Ell és molt conscient del que l'equip vol fer i ho fa". Respecte a Dembélé, Valverde ha dit que té unes "qualitats immenses" i que té "molt marge de millora": "El temps dirà si acabarà sent decisiu el que queda de temporada. Aquestes últimes setmanes ha fet passos importants".

Pel que fa a un adjectiu recurrent aquesta temporada per definir el Barça de Valverde, la solidesa, el tècnic ha explicat que té a veure amb el fet que l'equip gairebé sempre està junt. "Els equips grans a vegades tendeixen a trencar-se i guanyen més arribada. Nosaltres intentem evitar això i estar junts. Al segon temps hem tingut més dificultats per sortir i ens ha tocat defensar més. Un dels secrets d'aquest any és que l'equip s'està mantenint junt, tant en l'atac com en la defensa", ha valorat l'entrenador basc, que ha dit que li encantaria acabar la Lliga sense perdre cap partit però que pot "passar de tot".

Ara l'equip no torna a jugar fins d'aquí dues setmanes, contra el Sevilla, després de l'aturada de seleccions. "Ens anirà bé per descansar mentalment i preparar amb una mica més de tranquil·litat el mes d'abril que ens espera", ha sentenciat Valverde.