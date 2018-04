Valverde: "És el segon pitjor moment de la temporada. Ens hem de tornar a motivar"

L'entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, ha parlat abans del partit d'aquest dissabte contra el València (16.15 h/ beIN Sports LaLiga). El tècnic blaugrana ha atès els mitjans després d'un entrenament (més curt de l'habitual, però, segons el Txingurri, per "cap motiu en especial") on Leo Messi i Suárez han sortit amb uns pocs minuts de retard quan l'staff tècnic i la resta dels seus companys ja estaven sobre la gespa de la Ciutat Esportiva. A Gerard Piqué, se l'ha vist visiblement capcot. Pel que fa la convocatòria de l'equip, Ivan Rakitic (lesionat del dit contra el Roma), Lucas Digne, Aleix Vidal i Yerry Mina s'han quedat forat. Sergio Busquets que, tal i com ha confirmat Valverde, segueix amb molèsties per la fractura que té a un dit del peu dret, però ha entrat a la llista.



En una extensa roda de premsa, Valverde s'ha referit a l'estat anímic de l'equip: "Després del mes d'agost [quan hi va haver la doble derrota a la Supercopa contra el Madrid], és el segon moment més difícil de la temporada. Fins ara, havíem tingut una línia molt regular i molt bona, però, contra el Roma, hem encaixat una decepció, que també hem traslladat a la gent. Però encara ens queden coses en joc, cada cop mirem endarrere, el partit està perdut, necessitem tornar-nos a endollar, nosaltres i el nostre públic, i lluitar pels reptes que ens queden". Valverde ha comentat que la reacció del públic contra el València aquest dissabte serà la que el equip transmeti a la gespa: "Hem de guanyar. No ens podem quedar a casa plorant pel que ha passat". El basc també ha lloat la bona temporada del València i ha afirmat que serà un "rival dur que està fent les coses molt bé".

Preguntat pel seu estat anímic personal, el tècnic, que ha expressat que no sent que hagi perdut crèdit al vestidor, ha dit: "Estic bé, però és obvi que és un mal moment, però no el meu pitjor moment com a professional". De Messi, ha dit que està "tocat anímicament com tots", però amb ganes de "mirar endavant". Valverde ha recordat la desfeta de l'agost contra el Madrid i ha dit que el s'ha de fer és "tirar endavant" i aprendre dels problemes "per millorar" i que no té sentit "mirar endarrere".

Pel que fa al fet que el Barça hagi caigut als quarts de final en quatre de les últimes cinc edicions de la Champions tot i tenir a Messi, ha dit que és una competició on "no es pot tenir un mal moment" i contra el Roma "el vam tenir". El Txingurri també ha admès que sap que està en un gran club i que les derrotes doloroses van el càrrec i admès que no sap si està assenyalat per l'afició o no, però que és una cosa que va amb el càrrec i ha dit que se sent recolzat: "No ens impulsa el que hem perdut, sinó el que ens queda per endavant". Tampoc ha dit que el fet que el Roma fos un rival, a priori, més assequible els portés a menystenir el Roma: "En absolut vam infravalorar el rival".

Pel que fa que els líders destacats actuals de la Premier, la Lliga i la Serie A no estiguin a les semifinals de la Champions, Valverde ha recordat que encara no són campions de lliga i ha diferenciat la regularitat d'un torneig com a la Lliga i un altre com la Champions, on "pots tenir una baixada": "De fet, aquest tres equips [Juventus, Barça i Manchester City] van caure 3-0 a l'anada". El tècnic basc també ha dit que en el partit contra el Roma "no es va trair l'estil". Pel que fa al Madrid, semifinalista de la Champions, no ha volgut valorar el partit contra el Juventus: "Més igual el que faci el Madrid".

"Hem de buscar solucions fora de casa a Europa"

Respecte els precedents negatius a domicili del Barça a la Champions les últimes temporades, Valverde ha dit: "Tenim un estil de joc molt marcat i, a la Champions, fora de casa, aquesta temporada i les anteriors ens està costant perquè els equips no ens deixen trobar un home lliure, això fa que haguem de jugar en llarg i no n'estem acostumats, o es tanquen al darrere i son perillosos al contraatac. Hem de trobar solucions"

Preguntat per Denis Suárez, Paco Alcácer i els jugadors suplents en general, el tècnic basc ha explicat que són jugadors que "de mica en mica van entrant" i ha recordat que Dembélé, per lesió, i Coutinho, perquè va arribar al mercat d'hivern, no van poder participar en el primer tram de la temporada i que ara "s'estan repartit els minuts".