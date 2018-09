Valverde: "El més important és que s'ha quedat Rafinha"

Ernesto Valverde ja respira tranquil. L'entrenador del Barça ha celebrat aquest dissabte el tancament del mercat de fitxatges estival. La jornada de divendres va posar el punt final a les especulacions i als rumors sobre possibles sortides i arribades al vestidor. Ja té definit el seu equip, i això sempre són bones notícies: "Finalment s'ha acabat. Som els que som. Nosaltres haurem de tirar endavant la temporada. Ara ens podem centrar únicament en el joc. I òbviament estic content amb l'equip".

El Txingurri ha fet referència al cas de Rafinha Alcántara, que durant un temps ha estat a la rampa de sortida. "Gestionar els jugadors que volen tenir minuts no és difícil. És el cas de Rafinha i d'altres companys. Aquesta setmana hem estat parlant sobre diferents temes. És una cosa privada. El jugador es queda i serà important. És un futbolista que té moltes coses bones i podem aprofitar-les. Crec que ens pot ajudar. Ja veurem com van els partits. Jo preferia que es quedés i que totes les parts estiguessin contentes. El més important és que Rafinha s'ha quedat", ha comentat.

Valverde segueix en la línia de no voler entrar en terrenys complicats. Sobre l'absència de Jordi Alba a la selecció espanyola, ha sigut prudent: "No és una pregunta per a mi. L'entrenador fa la llista i agafa els jugadors que creu que estan millor. Ja veurem si hi serà en un futur, o no. Haurà de treballar dur. La seva decisió és absolutament respectable", ha apuntat.

Sí que ha tingut temps per parlar de la situació de Sergi Samper, Miranda, Carles Aleñá i Riqui Puig: "Tots necessitem continuïtat. La seva participació la decidiran el temps, el seu rendiment i altres factors. Dependrà de moltes coses. El cas de Riqui Puig i de Miranda és diferent del d'Aleñá. Creiem que el migcampista pot agafar més rodatge al filial, però és un jugador del primer equip. Esperem que tots aportin molt. Sobre Samper haurem d'esperar que es recuperi finalment de la seva lesió. A partir d'aquí ja veurem", ha dit.

"Hem d'estar molt preparats des de l'inici. Hem d'entendre que tots els punts en joc són importants. Serà un grup molt exigent. No podem descartar cap partit, ni pensar que alguna jornada serà més assequible. Quan ens exigim sempre responem", ha comentat sobre el grup de la Lliga de Campions amb Tottenham, PSV i Inter de Milà.

En resposta a una pregunta sobre l'incident de trànsit de Gerard Piqué, l'entrenador ha afirmat que no té prou informació per poder opinar: "No n'he parlat amb ell, d'això. Vinc aquí sense dades. No podria dir-te res amb cara i ulls. Primer prefereixo parlar amb ell i saber què ha passat. Els professionals que defensem un club tenim una vida privada i una imatge pública", ha comentat.

L'Osca, la primera preocupació

Entre els molts debats d'actualitat, el tècnic ha tingut temps de valorar el partit d'aquest diumenge contra l'Osca: "Crec que encara és d'hora per analitzar si l'Osca ha tingut gaires canvis o no. Els veig jugant amb l'embranzida dels ascendits. Han jugat a dos camps molt exigents, amb grans resultats per mèrits propis. Han jugat bé, intensos, amb bons davanters i migcampistes interessants. Ells vindran aquí a jugar-se-la, segur. Hem d'anar amb compte perquè sabem com són aquests partits. Si pensem que el rival és assequible, malament. El partit és per guanyar-lo", ha analitzat.