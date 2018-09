Valverde: "No veig el PSV com un dels rivals més fluixos del grup"

Abans del partit contra el PSV d'aquest dimarts al Camp Nou de la Lliga de Campions, Ernesto Valverde ha afirmat que respecten molt el rival i que "no és un dels més dèbils del grup". El basc ha volgut passar pàgina de la desfeta la temporada passada a Roma i ha negat que això li afegeixi pressió. "A nosaltres ens agradaria guanyar la Lliga de Campions, com a molts altres clubs. És evident que tenim una gran il·lusió per guanyar la Champions, com els altres equips".

¿El PSV sortirà a discutir la pilota al Barça al Camp Nou? "És el que fa el PSV als partits que hem pogut veure. És el campió del seu país i també té l'obligació de portar el pes dels partits. És un club gran a Europa. Em sembla bé que intentin mantenir el seu estil. És un equip atacant i incisiu, amb jugadors molt ràpids a les bandes; ens haurem de defensar bé". ¿Un Barça més atrevit aquest dimarts a la Lliga de Campions? "Nosaltres intentarem jugar igual i guanyar", s'ha limitat a dir el tècnic basc. Valverde també ha valorat l'estrena d'horari (18.55 h) del Barça contra el PSV: "Espero que la gent vingui igual. És el nostre primer partit a la competició. Necessitem l'ajuda i el suport de la gent".

Sobre Ousmane Dembélé, Valverde ha lloat el seu rendiment: "Estem contents amb el seu rendiment, però esperem que encara ens en doni més". A Valverde també li han preguntat per la poca presència dels quatre fitxatges nous del Barça: "Si juguessin ells, estaríem parlant dels altres que s'han quedat sense jugar. Ja arribaran les seves oportunitats, han arribat a una plantilla molt competitiva". També li han demanat pel fet d'haver hagut de recórrer a Sergio Busquets i Philippe Coutinho, a qui dissabte va deixar inicialment a la banqueta contra la Reial Societat: "Tens una idea de com pot anar el partit, però passen coses sobre la marxa i has de prendre decisions, però tenia clar que Busquets i Coutinho entrarien en joc en algun moment":

Messi, en la presentació de la plantilla 2018-2019 al Trofeu Joan Gamper va afirmar que, tant ell com la plantilla, tenen moltes ganes de guanyar la Champions. "M'agrada que tinguin aquestes ganes, això és ideal", ha conclòs Valverde.