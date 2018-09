Valverde: "No em sento més pressionat que l'any passat, accepto les crítiques al nostre joc"

Abans del Barça-Girona d'aquest diumenge (20.45 h, Movistar Partidazo), Ernesto Valverde ha afirmat que no se sent més pressionat que l'any passat i que accepta "esportivament" les crítiques que hi pugui haver al joc de l'equip, tot i que ha defensat, en gran part, l'actuació dels seus jugadors fins ara. "Intentem guanyar i jugar bé. No és tan fàcil com la gent pensa. Sé de l'exigència. Sé que, si jugues bé 87 minuts i tres en què el rival et fa una ocasió, et recordaran això. Ho accepto...", ha argumentat el Txingurri.

És una nova prova el partit contra el Girona, de qui el tècnic basc ha valorat la bona línia amb què arriba el conjunt gironí, alliberat de pressió: "L'any passat també van fer una bona campanya, tenen un bon bloc i afronten els partits sense complexos. Aquest diumenge vindran sabent que no hi tenen res a perdre. A més, el seu tècnic, Eusebio [Sacristán], va de cara als partits. Serà un partit disputat".

El tècnic basc també ha valorat la marató d'enfrontaments que espera aquesta setmana al Barça: "Ens venen tres partits forts, un d'ells fora de casa. Aquest diumenge hem d'estar fins contra el Girona, perquè arriben molt bé. Ja veurem quins canvis faré a l'onze". El Txingurri també ha valorat el potencial en el joc aeri dels gironins: "Té molt potencial aeri i ho hem de tenir en compte. Amb el canvi d'entrenador els patrons canvien i això també ho tenim en compte".

Sobre Eusebio i el seu passat a Can Barça, Valverde ha recordat que ja s'hi han enfrontat abans: "Ho tindrem en compte a l'hora de preparar el partit. Ja ens hi vam enfrontar quan entrenava la Reial Societat. Ara, amb el Girona, ha provat dos sistemes diferents. Els hem estudiat. Conèixer la casa segur que li dona algun avantatge. Ho tenim en compte". El Girona-Barça de Miami també ha planat sobre la roda de premsa: "El partit, el que és segur, és que en un lloc o un altre es jugarà. Encara queda molt. El que em preocupa és el partit d'aquest diumenge". El tècnic basc no ha volgut valorar el desacord entre la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol.

Valverde també ha parlat del rol de Coutinho al mig del camp: "El perfil esquerre del camp és un lloc que coneix i on se sent bé. Està còmode d'interior esquerre o d'extrem, però també pot jugar a la dreta. És molt desequilibrant, vertical i de jugar-se-la i a vegades pot ser que això ens condicioni una mica l'equilibri entre l'atac i la defensa". Sobre Dembélé, el tècnic basc ha afirmat que no el sorprenen les seves xifres en l'inici d'aquesta temporada: "N'esperem molt d'ell i tots sabem que té molt talent. Es tracta de treure-li partit".

Pel que fa a la seva renovació com a tècnic del Barça, que Josep Maria Bartomeu té previst abordar a partir del mes de març, Valverde ha afirmat que no hi ha pressa: "Tinc contracte en vigor i hi ha la possibilitat d'ampliar un any més. Ja veurem com avançarà la temporada, encara estem al mes de setembre". Preguntat sobre el Reial Madrid, Valverde ha manifestat que encara no han analitzat en profunditat el nou conjunt de Julen Lopetegui. El tècnic basc també ha admès que, en el seu segon curs al Barça, no sent que tingui més pressió sobre el joc de l'equip i les crítiques que pugui rebre.

"Arthur tindrà minuts aquesta setmana"

Valverde també ha parlat del brasiler Arthur, que s'està recuperant d'una gastroenteritis, i ha assegurat que "tindrà minuts" en alguns dels tres partits que arriben. Respecte a Denis Suárez, que ha rebut l'alta mèdica recentment, ha dit que "també té possibilitats". Sobre el brasiler Malcom, encara sense l'alta mèdica, Valverde ha explicat que confien que "aquesta setmana" ja estarà bé. Divendres ja va fer tot l'entrenament amb el club.

El tècnic basc també ha explicat per què aquest any està jugant més amb un sistema de 4-3-3 i no de 4-4-2 com la majoria de partits del curs passat. "Ens col·loquem segons les característiques dels nostres jugadors. Una cosa és com ataques i l'altra com t'organitzes en defensa. Ho farem sempre depenent dels jugadors que tinguem".