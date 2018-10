Valverde: "Com més ferit està el Madrid, més perillós és"

Ernesto Valverde ha convocat tots els futbolistes disponibles menys Sergi Samper i Carles Aleñá per jugar contra el Reial Madrid aquest diumenge (16.15 h, Movistar Partidazo). El tècnic blaugrana ha parlat d'un clàssic sentimental: "Són partits que es juguen des de molts punts de vista, emocional, tàctic... Venim de fer dos bons partits aquesta setmana i volem concloure la setmana bé i centrar-nos en el joc, més enllà de les dinàmiques dels dos equips". "El Madrid, com més ferit està, més perillós és", ha afegit. Valverde ha afirmat que ja té l'onze decidit, però no ha donat pistes ni tampoc ha assegurat que Rafinha segueixi a l'onze: "Cada partit és diferent". També ha alertat sobre l'estat físic d'Arthur, substituït contra l'Inter per una sobrecarrega muscular: "Veurem si està al 100%", s'ha limitat a dir el tècnic blaugrana.

540x306 Munir i Sergi Roberto, durant el darrer entrenament abans del clàssic / FC BARCELONA Munir i Sergi Roberto, durant el darrer entrenament abans del clàssic / FC BARCELONA

L'entrenador del Barça també ha parlat d'un Reial Madrid sense Cristiano Ronaldo: "Hi hagut moments en què el Madrid, en el joc, ha estat espectacular. Estan en una mala ratxa, però tenen prou arguments per respondre a la baixa de Cristiano Ronaldo. Nosaltres també hem demostrat que podem seguir endavant sense Messi". Valverde també ha reconegut que l'equip és solitari "tant amb Messi com sense Messi". El tècnic extremeny tampoc considera que el Madrid hagi deixat de generar perill i ha recordat l'últim partit de Lliga dels blancs, una derrota contra el Llevant però un duel en què el Madrid "va generar més de mitja dotzena d'ocasions clares". "Un clàssic sempre és un clàssic", ha rematat abans de recordar que "el clàssic és un partit molt intens en què fins i tot ha volat un cap de garrí". El preparador blaugrana tampoc ha considerat que "depengui d'ell" que Julen Loptegui sigui destituït si el Madrid cau al clàssic.

Pel que fa al capítol Dembélé, que va arribar tard en la convocatòria de l'equip abans de jugar contra l'Inter: "A l'hora de fer la xerrada tècnica abans del partit ja era a lloc, que jugui o no jugui no depèn d'un retard puntual, sinó que ens fixem en qüestions esportives". D'aquesta manera, el tècnic espanyol ha volgut despatxar les polèmiques entorn el davanter francès, que després d'un inici de temporada prometedor ha perdut el lloc a l'onze titular. Valverde també ha demanat el suport de l'afició: "La seva empenta sempre es necessària i ens ajuda a guanyar".

El tècnic culer preveu que serà un partit "amb ocasions" per "l'alt nivell dels davanters dels dos equips", però ha recordat que això pot ser contrarestat perquè, al tractar-se d'un clàssic, "la intensitat defensiva serà alta". Valverde també ha emfatitzat en la necessitat de tenir el control de la pilota, tant per garantir una bona defensa com per generar ocasions. "Contra l'Inter vam tenir el partit controlat, contra el Sevilla, malgrat que es va descontrolar en alguns moments, vam ser més forts que ells", ha recordat. Per acabar, l'entrenador barcelonista ha negat que hagi demanat un pas més a Coutinho de manera personalitzada arran de la lesió de Messi i ha lloat tot el que aporta al joc: "És un perill constant: té verticalitat, joc entre línies, xut..."