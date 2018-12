Valverde: "Esperem que Riqui Puig tingui una gran trajectòria"

Després de la victòria (4-1) contra la Cultural Lleonesa i segellar el pas als vuitens de final de la Copa, el tècnic blaugrana Ernesto Valverde ha destacat el joc del seu equip: "Sabíem pel partit d'anada que la Cultural era un bon equip, un equip intens. Havíem de sortir amb fortalesa i, quan hem superat la seva pressió inicial, hem fet un gran partit. També felicito als jugadors del filial". El tècnic blaugrana també ha parlat de Riqui Puig, que aquest dimecres ha debutat amb el primer equip: "És un futbolista descarat, que sempre mira endavant. Ja veurem més endavant si té més minuts, però esperem que el d'avui sigui un primer pas d'una gran trajectòria". El Txingurri ha afirmat que "està bé que la gent tingui expectatives amb Riqui Puig, però que s'ha de tenir paciència".

Valverde ha fet una primera valoració de la lesió de Malcom: "Ha pogut sortir caminant del camp, però no sabem que pot tenir. Sembla que és un esquinç, al mateix lloc on va patir l'últim que va tenir. S'ha de ser prudent i tindrem més detalls quan passi més proves mèdiques". Valverde també ha lloat Oriol Busquets, que avui ha jugat de pivot titular al mig del camp: "M'ha agradat molt, ens ha donat molt equilibri. En línies generals, els jugadors del filial han mostrat un gran nivell i, davant del públic del Camp Nou, han respost molt bé". El tècnic blaugrana, satisfet, també ha repartit elogis per Denis Suárez i Munir, però ha recordat que hi ha molt competència per fer-se un lloc a l'onze del Barça.