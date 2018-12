Valverde: "Al segon temps no hem estat gaire bé i ens podríem haver complicat el partit"

Després del triomf del Barça per 2-0 contra el Celta, Ernesto Valverde ha valorat les dues parts del partit. El tècnic creu que el Barça ha estat molt superior a la primera part i menys fluid a la segona: "Al primer temps hem superat bé la seva línia defensiva; hem trobat l'esquena de la seva defensa i a partir d'aquí hem trobat el primer gol. Hem aconseguit decantar el partit al primer temps, i a la segona part hem estat més espesos, sense aconseguir tenir gaire la pilota ni trobar passada verticals. No hem estat gaire bé al segon temps".

Valverde també ha valorat el rol d'Arturo Vidal, que porta sis partits seguits de titular: "Està jugant bé i li hem volgut donar continuïtat. Arthur va tenir un tram en què era titular, però va patir una lesió i ara està jugant més Vidal, però la temporada és molt llarga i veurem què passa d'aquí al final". Valverde també ha explicat perquè quan Rakitic i Vidal juguen junts, sovint intercanvien la posició i el croat passat a jugar a l'esquerra i el xilè a la dreta: "En transició defensiva, en què Messi i Suárez es poden quedar despenjats, l'Arturo surt més a tapar la banda de Messi, mentre que busquem que Rakitic s'ajunti més amb Busquets al mig del camp".

El Txingurri també ha parlat de Nélson Semedo: "Quan el Sergi estava disponible, els vaig mirar d'alternar els dos. Amb el joc de possessió ens aporten coses diferents; Semedo és molt veloç, tant ofensivament com defensivament". El Barça ha deixat per quart partit consecutiu la porteria a zero: "És una bona dada, però del que estic més satisfet és d'haver guanyat el partit". Per últim, Valverde també ha lloat Ousmane Dembélé: "Hem esperat tot l'any que prengui bones decisions i que el 2019 les segueixi prenent". Respecte a Coutinho, que ha perdut la titularitat en favor del francès, Valverde no ha descartat que pugui tornar a jugar d'interior: "És una possibilitat, però és un futbolista amb què comptem absolutament".