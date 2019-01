Valverde: "Hem après la lliçó del que va passar a Butarque"

En la prèvia del Barça-Leganès d'aquest diumenge (20.45 h, Movistar Partizado), Ernesto Valverde ha reconegut que en el partit de la primera volta van estar "molt malament" i que tenen la lliçó apresa. "El Leganés segueix jugant d'una manera similar, amb una defensa de cinc, ben treballada, que aprofita les centrades perquè té bons rematadors, malgrat que ara té algunes baixes... És fonamental per a nosaltres guanyar-los". Valverde ha insistit en la necessitat de sortir "concentrats" i que no "convé pensar que ja tens el partit guanyat abans de jugar-lo".

El tècnic blaugrana també ha parlat de Frenkie de Jong, migcampista holandès de l'Ajax pretès pel Barça i d'altres grans clubs d'Europa: "És molt bon jugador i se li presumeix un gran futur, però està en un altre equip i el respectem tant a ell com a l'Ajax". També ha parlat de Malcom, absent de les dues últimes convocatòries: "No li demano res diferent del que demano a la resta de companys seus: que treballi i que exploti les seves qualitats".

Respecte al cas Chumi, que està a l'espera del que resolgui el Comitè d'Apel·lació, Valverde ha reafirmant que tenen la "sensació que van fer el correcte" quan van alinear el jugador en l'anada dels vuitens al Ciutat de València. El tècnic blaugrana també ha parlat de la duresa del calendari, ara que els ha tocat el Sevilla als quarts: "Si seguim a la Copa, aquest mes serà molt complicat. Haurem de fer rotacions i em venen al cap noms com el de Vermaelen. Haurem de combinar jugadors però sempre amb la intenció de guanyar, esclar". Quan li han demanat per Umtiti, Valverde no ha donat detalls sobre els terminis de la seva recuperació: "Està treballant per recuperar-se i no sé quan el podrem tenir amb nosaltres exactament, però està clar que el voldria tenir disponible".

Pel que fa al recanvi de Luis Suárez, ara que Munir ha marxat al Sevilla, el tècnic blaugrana ha afirmat que el club hi està treballant, però ha assegurat que no està preocupat. Valverde ha definit com una "raó del club" que Munir no hagi renovat i que hagi acabat anant a un altre equip. També ha valorat el nom d'un futurible, el davanter mexicà Carlos Vela, però amb el seu discurs habitual: "És un bon jugador, que ja ha jugat a la Lliga espanyola, però es genera massa soroll cada cop que surt un nom nou".