Valverde: "És un mal resultat, però ens queda la tornada"

Després de la derrota del Barça al Sánchez Pizjuán, Ernesto Valverde ha valorat la titularitat de Boateng: "Hem de dosificar a Luis Suárez i també hem volgut donar una oportunitat a Boateng, assumint els riscos que això comportava, però sabent que ha estat competint a Itàlia i fent-ho bé". El tècnic ha admès que han fet "un mal partit", però que "queda la tornada", sense desvetllar si al duel del Camp Nou apostarà per un equip ple de titulars: "Primer tenim un partit diumenge a Girona que volem guanyar i que no serà fàcil". El Txingurri ha assegurat que si fa rotacions és per "mantenir les distàncies a la Lliga i dosificar jugadors", però que en cap cas són un menyspreu a la Copa.

El tècnic ha seguit desgranant la derrota al Sánchez Pizjuán: "He fet canvis i si haguessin sortit bé la lectura seria una altra. No em penedeixo d'haver deixat Messi desconvocat, és el que havia de fer". Valverde també ha justificat el fet d'ubicar Aleñá a la davantera: "Sabem que no és el seu lloc natural, però també volia donar descans a Coutinho, que portava uns partits seguits jugant i també tenim a Dembélé lesionat". "Al final, el futbol és una qüestió d'encert i ells n'han estat més que nosaltres", ha resumit el tècnic blaugrana.

El tècnic també ha valorat el fitxatge de De Jong: "És un jugador jove, amb molt de futur. És un gran fitxatge per al club, que il·lusiona, i esperem que tingui molts èxits amb nosaltres, tant en el present com en el futur".