Valverde: "Prioritzem el partit de demà"

La tornada dels quarts de la Copa del Rei, les altes i les baixes de la plantilla i el partit de diumenge contra el Girona. La qüestió esportiva torna a copar l'actualitat del Barça. El primer punt de la llista és el derbi català a Montilivi. Tres punts en joc per recuperar l'equilibri, especialment l'intern, després de setmanes d'alarmes en clau 'mercato'. "És un dels partits més complicats de les últimes jornades. Juguem un derbi, amb totes les seves connotacions. Hi ha un plus especial en aquestes jornades. Som conscients que ells estan en un bon moment anímic i que es fan forts a casa. Veiem que els rivals pateixen per sumar a Montilivi. Els punts tenen cada cop més importància", ha explicat Ernesto Valverde.

Entre la Copa i la Lliga, l'entrenador insisteix que el partit més important és el primer que hagi de preparar: "L'alineació de demà no anirà en funció del partit de Copa. A Sevilla hi va haver algun canvi, perquè havíem de fer rotacions, però res més. Demà apostaré per un onze en funció de la importància de guanyar. Prioritzem el partit de demà. A partir d'aquí, ja veurem. Sé que es parla molt de les rotacions, especialment quan perds. L'any passat vam fer canvis a vuitens i quarts de Copa. Es van destacar les rotacions perquè vam perdre a l'anada contra l'Espanyol. Estem fent coses semblants a la temporada passada. En aquest cas ens ha anat malament i intentarem remuntar el resultat, poca cosa més. Les coses funcionen segons el criteri de l'entrenador. Soc qui millor coneix els jugadors. Les dades que treballem al club les tinc jo", ha explicat.

També s'ha referit al fitxatge de De Jong, discretament, com a la sala de premsa del Sánchez Pizjuán. "El club el fitxa amb una perspectiva en el temps. Necessitarà adaptar-se, tot i que el seu club té uns esquemes de joc semblants als nostres. Per què no he admès que he parlat amb ell? No pots parlar amb un jugador que té contracte. Jo si ho faig no ho reconeixeré. Si el jugador en qüestió vol fer-ho públic és el seu problema. Jo tinc una manera d'actuar determinada", ha dit.

El tècnic ha pentinat la situació de la plantilla, recordant la inestabilitat del lateral esquerre, el moment dels centrals. "La posició del lateral esquerre és una de les més coixes, perquè només tenim Jordi Alba. Hem d'apostar pel filial o reconvertir Sergi Roberto o Nélson Semedo. Sobre el central, estem esperant que es reincorpori Samuel Umtiti. Ara mateix tenim cinc centrals a la plantilla. Si arriba algú més, seria sobrecarregar molt la posició", ha comentat, fent una radiografia de com funciona la seva planificació de fitxatges: "Quan jo parlo amb la secretaria tècnica surten molts noms. Són comentaris molt normals, no hi ha res estrany. Mai parlo en termes absoluts, no dic que un jugador en concret ha de venir perquè el vull o el necessito. Mirem qui pot encaixar i què pot funcionar. No es tracta de fer imposicions".

Com és habitual, prudència amb Kevin-Prince Boateng i estirada d'orelles per a Malcom. "Reconec que jugar a Sevilla era una situació complicada per a ell, perquè acabava d'arribar. Creia que era el que calia fer, perquè Luis Suárez jugués 30 minuts. Esperem que tingui una bona trajectòria i ens pugui ajudar. És una alternativa més. Tot dependrà del seu rendiment. Sobre Malcom, he de dir que és un jugador amb moltes qualitats, que és vertical. Sempre té ocasions clares. Volem que tingui continuïtat en el joc, que tingui presència. Ha de fer-se un espai perquè no perdi la seva posició, perquè els companys també juguen i intenten tenir minuts", ha apuntat.