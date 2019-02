Valverde: "No ens agrada el marcador de l'anada, però està tot obert i estem preparats"

Abans de la tornada de les semifinals de Copa d'aquest dimecres al Santiago Bernabéu (21 h, TV3), l'entrenador del Barça ha atès la nombrosa premsa present a la Ciutat Esportiva del Barça, a Sant Joan Despí. El Txingurri ha valorat el fet que demà complirà 100 partits com a tècnic del Barça amb la possibilitat de passar a la final de Copa: "És un partit assenyalat, un clàssic, i serà complicat, perquè anem amb un marcador de l'anada [1-1] que no ens agrada, però està tot obert". Valverde ha dit que malgrat que estan obligats a anar a fer gols, això no és cap novetat, perquè "sempre" busquen "la porteria contrària". Valverde no ha volgut fer cas dels precedents del Barça al Santiago Bernabéu: "Cada partit és diferent i depèn de molts factors: el teu onze, l'onze de rival...". "És un partit definitiu i hi posarem el millor equip per anar a guanyar", ha afirmat Valverde amb rotunditat.

Sobre Arthur, el tècnic blaugrana ha afirmat que aquest dilluns ja va fer una part de l'entrenament, però que no espera que estigui disponible aquest dimecres: "No esperava que ja estigués a punt per a aquest dimecres, però existeix la possibilitat". "És un jugador important, però les lesions formen part del futbol, així que no volem posar excuses de cap tipus", ha afegit el preparador basc. Valverde tampoc ha assegurat la presència de Cillessen: "Està tenint una evolució millor del que esperàvem, però haurem d'esperar a tenir la llista". El VAR també ha estat un tema tractat a la roda de premsa, atesa la polèmica victòria del Madrid (amb l'ajuda del VAR) de diumenge al Ciutat de València. "La polèmica sempre hi serà, amb VAR o sense. Estem tranquils", s'ha limitat a dir Valverde. Valverde també ha ironitzat sobre les declaracions de Carvajal, en què va dir que va sentir la puntada de Doukouré a Casemiro des de 25 metres: "Va ser una resposta genial, no?".

Valverde, que ha reconegut que no és normal jugar dos partits com el clàssic en una mateixa setmana, ha admès que "és difícil que es donin resultats similars en els dos partits". Preguntat sobre si el fet que jugui o no Vinícius pot condicionar el seu onze, ha dit: "És un gran jugador i està en un gran moment de forma, però no em condiciona". Valverde, malgrat catalogar el partit d'aquest dimecres com a "definitiu" perquè es tracta de la tornada d'una eliminatòria, ha negat que sigui més difícil de preparar que el de dissabte a la Lliga: "Els clàssics sempre són especials pel que simbolitzen, i en el de demà ens hi juguem passar a una final, però dissabte també volem els tres punts per tot el que suposaria aconseguir-los contra el Madrid".