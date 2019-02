Valverde: "No hem estat gens bé a la primera part, però a la segona han arribat els gols"

"És una copa en què hi han hagut partits en què no hem estat del tot bé, però d'altres en que sí. Avui no hem estat gens bé al primer temps, ens ha faltat ritme i les ocasions clares les han fet ells. Però a la segon part hem fet el primer gol i ens hem tranquil·litzat. Ells ho han intentat, perquè tenen grans jugadors, però nosaltres també hem atacat i hem sabut fer els gols", ha explicat Ernesto Valverde després de la victòria al Santiago Bernabéu. "Estem contents per tornar a la final de Copa", ha afegit un Valverde molt seriós en roda de premsa després que el seu equip s'hagi classificat per a una sisena final de Copa seguida. Malgrat la victòria 0-3 el Bernabéu, el tècnic ha sabut fer autocrítica.

"Estic content perquè han arribat els gols i hem mostrat un gran nivell d'efectivitat, però hi ha coses que hem de millorar", ha insistit el basc. "Encara no hem guanyat la final", ha alertat Valverde. Preguntat per si ha guanyat la partida tàctica a Solari, Valverde ha admès que li hauria agradat haver-se imposat ja des del principi i s'ha desmarcat del que pugui passar dissabte, en el clàssic de Lliga. El tècnic blaugrana també ha afirmat que el triplet, per molt complicat que sigui, sempre és l'objectiu.

Valverde també ha parlat de Messi: "Malgrat que alguns partits recents potser no va estar del tot encertat de cara a porteria, sempre hi és. Els seus registres sempre ens ajuden. No només fa gols, ajuda en molt més". El Txingurri també ha celebrat que Suárez hagi firmat un doblet. De fet, que hagi fet "tres gols" ha dit el tècnic basc, confós amb el segon gol del seu equip, obra de Varane en pròpia porta malgrat que Suárez ja estava amb la canya a punt. "És relaciona molt bé amb el gol i sempre és molt agressiu", ha afegit sobre l'uruguaià.