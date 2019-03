Valverde: "Arturo Vidal és un jugador que té un cor enorme"

Després de la victòria per 3-1 contra el Rayo Vallecano, Ernesto Valverde ha explicat el pla de partit: "Volíem intentar obrir la seva defensa, que era de cinc centrals. El Rayo ajuntava molts jugadors al mig i hem buscat obrir el camp, ajudar al Semedo, al final també ho hem buscat amb el canvi de Coutinho...". El brasiler ha estat acomiadat amb alguns xiulets, un fet al qual Valverde no li ha volgut donar importància: "Són coses que poden passar a qualsevol club. Ell ha fet la seva feina i es tracta de perseverar i tenir una mica més de confiança a l'hora d'acabar les jugades".

Els principals elogis del partit d'avui se'ls ha endut Arturo Vidal, el jugador que més pilotes ha tocat del partit i que n'ha recuperat fins a 19: "És un jugador que té un cor enorme i un gran desplegament. També ens ha ajudat molt en alguns moments aguantant l'equip juntament amb Busquets". El tècnic també ha valorat la capacitat golejadora de Piqué: "Es relaciona bé amb el gol, és hàbil... podria jugar al mig del camp i quan s'incorpora a l'atac, sap fer mal. Pel que fa a la seva capacitat de lideratge, no la valoro pels gols que pugui fer, sinó per la seva trajectòria i pel seu pes en l'equip".

En línies generals, Valverde ha valorat que "l'equip ha sortit bé al partit" i ha lloat que, malgrat encaixar un gol, s'han sabut "refer i reaccionar". Valverde també ha parlat de les possibilitats de variar de sistema (4-3-3, 4-4-2 o 4-2-3-1) i no ha descartat començar amb un sistema diferent a l'habitual 4-3-3 segons el partit, malgrat que ha afirmat que això també "va condicionat per com evoluciona el partit".

Per últim, el Txingurri també ha parlat sobre la motivació: "Hi ha partits, que pel seu context, són més engrescadors que d'altres, com el de dimecres contra l'Olympique de Lió, que és molt important, però, d'altra banda, n'hi ha d'altres que potser semblen més intranscendents, però també és on es poden perdre punts i part de la feina de l'entrenador és recordar això als jugadors".