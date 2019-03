Valverde: "Fent jugar Dembélé contra el Lió ens vam arriscar"

En la prèvia del Barça-Betis d'aquest diumenge (20.45 h, Movistar Partidazo), Ernesto Valverde ha explicat la lesió d'Ousmane Dembélé, que s'estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa: "Contra l'Olympique de Lió vam patir a estones i vam decidir que la seva entrada ens podia anar bé i vam decidir arriscar-nos. Tenia unes bones sensacions, ell pensava que fins i tot podia jugar d'entrada... Si el marcador no hagués sigut ajustat en alguns moments potser no l'hauria fet jugar i estaria disponible contra el Betis". "Els metges fan la seva feina, el jugador fa la seva i qui decideix soc jo... Ja sabia el risc que hi havia, però al final la decisió és meva perquè érem davant d'un partit decisiu", ha afegit el Txingurri. Quant al fet de jugar en la fase següent la tornada al Camp Nou i l'anada a Old Trafford, el preparador blaugrana ha afirmat: "El factor camp sempre penses que pot ser decisiu, però crec que no ho és tant com podia ser abans... Ja s'ha vist en l'eliminatòria de vuitens, en què han passat quatre primers de grup, però també quatre segons. Però tant és, ha tocat així i està bé així".

Respecte al partit contra el Betis, Valverde ha assegurat que s'ha revisat la derrota de la primera volta al Camp Nou contra els andalusos: "Sabem el tipus d'equip que és, quina proposta fa i el que t'obliga a fer. En la primera volta vam patir i vam perdre a casa. És un partit vital per a nosaltres, és una sortida complicada. Els punts del Villamarín compten molt, perquè després només quedaran deu jornades". El tècnic també ha parlat de l'eliminatòria de quarts de final de la Champions contra el Manchester United: "És una eliminatòria molt atractiva, ja van demostrar de què són capaços contra el PSG i ara estan en un molt bona dinàmica de resultats. Serà complicat". Valverde ha rebutjat contestar si considerava el Barça el favorit per guanyar la competició: "Quedem vuit equips i els vuit som favorits".

Valverde ha parlat de l'aturada de seleccions i el risc que hi pugui haver lesions: "Creuem els dits perquè arriba en un moment complicat de la temporada". "Després de l'aturada tenim tres partits de Lliga, que no seran definitius, però en què esperem, com a mínim, mantenir la distància amb els nostres principals perseguidors", ha afegit el tècnic blaugrana. Valverde ha conclòs la roda de premsa afirmant que estava bé que la gent s'il·lusionés amb el triplet, però que encara no han guanyat res.