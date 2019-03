Valverde: "No en tenia ni idea, que Messi xutaria la falta així"

Ernesto Valverde, després de la victòria al derbi, ha analitzat com el Barça busca solucions en atac quan els rivals opten per un sistema de tres centrals: "Ens han plantejat un partit amb cinc homes al darrere, molt junts, molt solidaris, amb molta gent dins de l'àrea. Sabíem que si ens pressionaven una mica amunt podríem filtrar passades als davanters, però com que majoritàriament s'han quedat al darrere s'ha convertit en una qüestió de perseverar i insistir". "No ens esperàvem l'entrada en l'onze de futbolistes com Lluís López, un tercer central. Però vaja, al final ha sigut qüestió de tenir paciència", ha afegit el Txingurri. El triomf acosta encara més el Barça a la consecució del títol de Lliga, però Valverde ha demanat prudència. "Hi ha exemples que demostren que les coses es poden capgirar. Els pròxims partits de Lliga hi haurà canvis, però volem anar-hi amb totes les garanties", ha afirmat.

Valverde també ha valorat el gol de falta de Messi: "Quan està a punt de xutar una falta sempre es genera nerviosisme en el rival. No és fàcil superar la barrera quan la pilota és tan a prop de la porteria, però li ha sortit bé i, de moment, sovint li surt bé. Esperem que segueixi així, no sé que més dir... No sabia que llançaria així, ho ha decidit ell". El tècnic basc també ha parlat de Coutinho: "On més el veig és jugant a la banda esquerra, a la línia de davanters, ajudant també en les tasques defensives. Però també valorem alternatives, com quan ha passat a jugar més al centre, amb l'entrada de Malcom". Valverde també ha parlat de Semedo: "Ha estat bé, és un jugador tan veloç que és molt difícil de superar defensivament. En atac està millorant i esperem que segueixi fent-ho, perquè en velocitat és molt difícil d'aturar".

Busquets, sobre Piqué: " No ofèn qui vol, sinó qui pot"

Sergio Busquets, per la seva banda, ha valorat la dificultat de guanyar el partit: "Ells han fet un plantejament ultradefensiu i ens ha costat, però al final s'ha fet justícia i ha guanyat l'equip que ha anat a buscar el partit. S'ha notat que veníem de les seleccions perquè havíem fet pocs entrenaments". Busquets, que ha participat en el gol de falta de Messi intentant rematar la pilota i dificultant la visió de Víctor Sánchez abans que el futbolista de l'Espanyol l'acabés introduint al fons de la porteria, ha explicat que no era una acció que haguessin preparat.

Busquets també ha parlat de la polèmica prèvia al derbi, per les declaracions de Piqué al programa d'humor 'La resistencia': " No ofèn qui vol sinó qui pot. És una cosa que ve de lluny, els 'piques' de Piqué amb l'afició de l'Espanyol. Cal prendre-s'ho amb humor, com una anècdota, i centrar-se en el futbol". Finalment, Busquets ha demanat prudència de cara al títol de Lliga: "És cert que tenim un avantatge gran i ens mostrem com un equip fort, però a la Lliga 2015-2016 vam perdre tres partits, em vam empatar un altre i vam haver de guanyar els últims quatre partits".