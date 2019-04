Valverde: "El partit de Manchester no ens condiciona el duel contra l'Atlètic"

Abans del duel contra l'Atlètic de Madrid d'aquest dissabte, Ernesto Valverde ha valorat la importància que té guanya els tres punts, tant per al seu equip, com per al conjunt matalasser: "Si guanyem aconseguirem una distància molt important. No definitiva, perquè no seria una diferència matemàtica. Aquí molta gent sembla que dona la Lliga per guanyar al gener i després pots tenir ensurts..." Valverde, que ha rebutjat qualsevol xiulet cap a Griezmann -"això seria donar més importància a un jugador rival que al nostre propi equip i jo vull al nostre públic amb nosaltres; cada jugador és lliure de prendre les seves decisions"-, ha confirmat que Dembélé serà baixa aquest dissabte.

"La millor manera de preparar el partit de Manchester és centrar-nos en el d'aquest dissabte. Després, tindrem quatre dies fins al dimecres", ha valorat Valverde sobre el duel contra els matalassers. Pel que fa als noms propis, el Txingurri ha demanat temps per a Umtiti -"ha estat molt temps parat i necessita recuperar el ritme, a Vila-real no vam fer un gran partit i la nostra defensa va patir, però ho veig una cosa més global que no només d'un futbolista-, i ha afirmat que no li preocupa el rendiment d'Arthur els últims partits: "Ha arribat aquesta temporada, és jove i s'ha adaptat bé. Estem contents amb ell. M'agradaria que tingués més arribada, però ell, amb les seves característiques, ens dona cosa que d'altres no ens donen, i segons el partit, aposto per un jugador que ens dona més control com ell o per un altre perfil amb més arribada". Valverde també ha parlat de Malcom: "El veiem bé, ja veurem si juga demà, però els últims partits ho està fent bé: té arribada i gol".

Valverde ha afirmat que no sap si l'Atlètic de Madrid sortirà a defensar-se o no, ja que és un conjunt que sap alternar registres: "És un equip que et pot tirar una pressió alta o esperar replegat, ben ordenat, i sortir a l'espai. Amb les dues maneres, són molt bons". El tècnic blaugrana també ha demanat prudència respecte el que va a passar a Vila-real i amb la possibilitat que els partits es trenquin: "Els partits es poden descontrolar i nosaltres hem de saber calmar-los, si és això el que ens interessa. És cert que a Vila-real vam patir, perquè no vam atacar ordenats i això ens va afectar a l'hora de defensar, també, i si ens fan córrer a l'esquena això ens fa mal. És una cosa que mirem de controlar".

Per últim, Valverde ha admès que aquesta temporada s'han trobat en força situacions en què han hagut de remuntar, però que l'equip ha sabut reaccionar i se n'ha sortit bé: "És cert que el Barça històricament no és un equip que estigui acostumat a remuntar, però que quan ens hem trobat partits en què hem anat pel darrere i hem remuntant parla bé de l'equip: i ha alguna cosa allà dins [en referència al vestidor] que fa que reaccionem".