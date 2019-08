Valverde: "S'està fent una bola massa gran del que passa amb Dembélé"

Ernesto Valverde ha atès els mitjans abans del duel contra el Betis d'aquest diumenge. "Tenim la referència del partit del Betis de l'any passat i també del partit de l'Espanyol de passat [Rubi, ara al Betis, dirigia l'Espanyol l'any passat], i del que han anat fent fins ara... Entrenador nou, aires nous... Vindran a posar-nos-ho difícil. És una obligació per a nosaltres aconseguir els tres punts després d'haver perdut el primer partit". Més enllà del rival, el tècnic blaugrana no ha volgut avançar si podran comptar o no amb Leo Messi i en quina mesura. Tampoc no ha volgut parlar sobre Ousmane Dembélé i tot el que envolta el futbolista, novament lesionat: "No tinc res a dir, s'està fent una bola massa gran de tot plegat".

Valverde tampoc ha volgut parlar de Neymar, insistint en el fet que es tracta d'un jugador "d'un altre equip", i no ha descartat que convoqui algun futbolista del filial per al duel contra el conjunt andalús –Carles Pérez, que ja va jugar a San Mamés, és el que té més números, a banda del porter Iñaki Peña–. Preguntat pel seu estat anímic, Valverde ha dit que està "molt bé" i s'ha considerat un "afortunat" per ser aquí. "Si em compares amb algun amic que està de vacances a Eivissa, doncs...", ha dit el tècnic. fent broma tècnic. També ha enviat un missatge en clau social: "Si em compares amb algun amic que tinc al Mediterrani salvant vides, doncs allò sí que és complicat i està passant-ho malament".

L'entrenador blaugrana també ha parlat de Rafinha, però no s'ha mullat sobre el seu futur: "Ja veurem que passarà, ara està competint per un lloc com tots els altres". Sobre Griezmann, Valverde ha admès que a San Mamés no va participar tant com els hauria agradat, tot i que ha insistit que l'equip ha de servir pilotes als davanters, i ha matisat que ell també ha de "buscar-se la vida".

Per acabar, el tècnic ha volgut treure pilotes fora de la derrota contra l'Ahtletic Club de la setmana passada: "A la segona part vam tenir la pilota i ocasions, però ells es van defensar molt bé. Malgrat les lesions i els problemes, vam intentar portar la iniciativa i, en una jugada aïllada, ens van fer un gol". Contra el Betis, es redueix el marge d'error de l'equip si no es volen començar a encendre les alarmes.