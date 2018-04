Valverde: "Amb Busquets no correrem riscos, ens queda el millor al davant"

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha parlat aquest divendres en la prèvia del partit contra el Leganés d'aquest dissabte (20.45 h, Movistar Partidazo). Respecte al conjunt madrileny, el tècnic ha dit que s'espera un equip "amb molt entusiasme" i que "està fent una bona temporada": "Em costa molt recordar un equip que hagi guanyat fàcilment al camp del Leganés". El Barça es va imposar 0-3, però Valverde ha dit que va ser un partit amb "moltes dificultats". El Txingurri també ha dit que no estan pensant en el partit de tornada contra el Roma.

CONVOCATÒRIA: Sergio Busquets és baixa per precaució per les molèsties que arrossega. Digne, lesionat, també. Yerry Mina i Aleix Vidal són els descartats per Ernesto Valverde.

En resposta a una pregunta sobre la càrrega de minuts i l'exigència del calendari, Valverde ha dit que s'ha de guanyar aquest dissabte perquè si aconsegueixen 15 punts guanyaran la Lliga: "Queden vuit partits i n'hem de guanyar cinc". El tècnic ha dit que no està excessivament preocupat per l'estat físic en general de l'equip. Sí que ha dit, però, que estan pendents de les molèsties de Busquets: "No volem córrer riscos. Ens queda molt poc". En aquest sentit, Valverde ha apuntat a Rakitic com al seu substitut: "És cert que acumula molta carrega de minuts i, durant l'aturada de seleccions també va jugar amb Croàcia, però té molt desplegament i ho fa molt bé", ha afirmat el preparador basc, que tampoc ha descartat André Gomes com un possible recanvi del de Badia del Vallès.



Pel que fa a Messi, Valverde no ha assegurat si tindrà descans o no: "Ho hem de veure, és un jugador que necessita sentir-se actiu. Ho valorarem després de l'entrenament d'aquest divendres". Respecte a l'estat de forma de Piqué, el tècnic basc ha dit que el veu "molt bé" i que ha superat les molèsties que havia estat arrossegant des del partit contra l'Espanyol. De Denis Suárez ha dit que els està "ajudant molt" i "donant coses".

Valverde no es fixa en el derbi madrileny

Respecte al derbi madrileny d'aquest diumenge (16.15 h), el Txingurri no ha entrat a valorar-lo. Pel que fa a la possibilitat d'aconseguir la millor ratxa de la història de la Lliga sense perdre, fixada en 38 partits, Valverde ha reconegut que són "xifres importants", però que no les tenen gaire presents i que són un "record molt difícil d'aconseguir": "A veure si en som capaços". Valverde també ha parlat del joc del Barça dels últims partits en què no ha sigut del tot fluid: "A Sevilla vam fer una primera part en què vam estar bé. A la segona part sí que no vam atacar bé i vam tenir més dificultats fins al final. El partit contra el Roma no el veig tan malament. El partit va estar bé, vam generar ocasions; sí que és cert que vam tenir dues o tres imprecisions, però no ens acostuma a passar. A més, estem a quarts de final de la Lliga de Campions, on els rivals et poden fer mal".

Valverde, que contra el Leganés compleix 50 partits (i només n'ha perdut 3), ha dit: "Aquestes estadístiques poden canviar en funció dels pròxims partits. Estic en un club que està acostumat a guanyar, però no vull fer encara gaire balanç, ens queda el millor de la temporada al davant". El tècnic basc, que ha lloat el juvenil Riqui Puig, que recentment s'ha exercitat amb el primer equip, no ha donat algunes pistes sobre qui podria substituir Jordi Alba si fes falta (amb Digne lesionat): "Sergi Roberto va jugar a San Mamés hi ho va fer bé. Alguns jugadors amb un perfil més ofensiu també es poden readaptar a d'altres posicions".

Quan li han preguntat per Dembélé Valverde ha dit: "Està participant més últimament perquè bona part de la temporada va estar lesionat. Està seguint un procés normal i s'ha d'adaptar a la forma de jugar de l'equip. N'esperem molt".