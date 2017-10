Vermaelen rep l'alta mèdica i entra en la llista per viatjar a Atenes

El Barça viatjarà aquest dilluns a Atenes per enfrontar-se a l'Olympiacos en un partit corresponent a la Lliga de Campions. El tècnic, Ernesto Valverde, ha donat la convocatòria per a aquest partit aquest diumenge al migdia, just després de l'entrenament.

Vermaelen, que ha rebut l'alta mèdica, entra a la llista, de 20 jugadors. També hi ha Mascherano, si bé l'argentí encara no té el vistiplau dels metges per poder jugar. Per a aquest matx el tècnic blaugrana no podrà comptar amb el sancionat Gerard Piqué ni amb els lesionats Dembélé, Rafinha, Aleix Vidal, Arda Turan i Iniesta.

Així doncs, la convocatòria és la següent: Ter Stegen, Cillessen, Ortolá, Semedo, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti, Vermaelen i Aleñá.