El vestidor del Barça es llepa les ferides: “Avui sí que hem donat la cara”

Al Barça li va costar Déu i ajuda superar la defensa del Llevant i endur-se els tres punts del Camp Nou. I el conjunt granota va estar a punt d’esguerrar el triomf en el temps de descompte, en què va disposar d’ocasions per empatar. Però, a ulls del vestidor del Barça, el triomf té tot el valor del món. “Ha sigut molt complicat marcar tot i que hem generat moltes ocasions. Hem millorat durant el partit, sobretot a la segona part, i ens hem endut una victòria merescuda i treballada”, explicava Ronald Koeman.

A l’entrenador, que justificava el canvi de sistema per tenir més presència al mig del camp, no li van caure els anells per reconèixer que havia acabat jugant amb tres centrals “per defensar” la victòria per la mínima. I tancava l’anàlisi dient que, si “es manté la millora en el joc i l’efectivitat”, “és possible” optar a la Lliga. Unes paraules molt similars a les de Jordi Alba. “Si seguim fent les coses bé, estarem a dalt. És cert que ens hem deixat punts que no havíem de perdre, però això també ens recorda que la Primera Divisió té molt de nivell”.

El lateral, que va elogiar el Llevant i el seu entrenador, Paco López -“Contra ells sempre ens costa, tenen un entrenador que treballa molt bé tots els aspectes del joc”-, va lloar Messi pel gol quan només faltava un quart d’hora per acabar el partit i va destacar el treball de tot l’equip, que trencava amb una ratxa de dues derrotes consecutives: “Avui sí que hem donat la cara”.

Gol 642 de Messi amb el Barça

Leo Messi va anotar el gol de la victòria contra el Llevant i, amb aquest, ja porta 642 dianes amb la samarreta blaugrana. Això vol dir que està a només un gol d’igualar el rècord històric de Pelé amb un mateix equip. El mític davanter brasiler va fer 643 dianes amb el Santos entre el 1956 i el 1974.

En canvi, segueix la mala ratxa de Messi en els llançaments de falta. Si la temporada passada va destacar per la seva efectivitat, aquest curs no està trobant el camí del gol: en els últims 65 llançaments tan sols ha aconseguit superar el porter en una ocasió.