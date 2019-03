Víctor Font denuncia "falta de transparència" en l'Espai Barça

Després de presentar la seva candidatura a Barcelona, fa unes setmanes, Víctor Font ha explicat el seu projecte de cara a les eleccions del Barça del 2021 a Granollers, la seva localitat natal. L'acte s'ha fet al Casino i ha comptat amb la participació d'Antoni Bassas, que ha conduït l'acte.

Abans, en una roda de premsa, l’empresari ha fet un repàs dels diferents temes que envolten l'actualitat esportiva i institucional del Barça. Un dels punts en què s'ha mostrat més crític és en l'Espai Barça. Font ha denunciat "falta de transparència absoluta" en aquest projecte, que es va votar en referèndum el 2014 i que potser no s'acabarà "fins deu anys després".

Font també s'ha mostrat "preocupat" perquè "es desconeix la realitat econòmica del club". I si bé ha dit que la gestió del president Josep Maria Bartomeu és "bona" des del punt de vista d'optimitzar els recursos habituals (patrocinis, contractes de televisió...), ha recordat que el club es veu amb la necessitat de vendre jugadors per quadrar els números, també aquesta temporada. L'empresari ha posat l'accent, com va fer en la seva primera presentació, en la necessitat d'obtenir més recursos "transformant el model de negoci de la indústria del futbol", generant continguts que vagin directament als consumidors (aficionats) d'arreu del món.

Igual que a Barcelona el precandidat va parlar de Xavi Hernández com un possible entrenador, aquest cop s'ha mostrat més prudent. "No és el moment de dir noms", ha comentat Font, que ha parlat d'una llista actual de "quinze candidats", amb els quals ja s'ha reunit, i que preveu ampliar fins als 25. "El model és tenir els que més en saben i que segueixin la idea de Cruyff".