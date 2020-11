De la mà de Déu a l'addicció a les drogues. La vida de Maradona en 10 moments

La mort de Diego Armando Maradona ha commocionat l'Argentina i tot el món del futbol. El Pelusa ha mort als 60 anys deixant enrere una vida que va tenir moments gloriosos i grans descens als inferns. Aquests són els 10 moments de la seva carrera futbolística, dins i fora dels terrenys de joc.

Un debut precoç

Maradona va debutar al futbol professional amb només 15 anys, el 1976, amb Argentinos Junior, entrant a la segona part i fent un túnel en la primera pilota que va tocar. El seu primer gol arribaria un mes després, contra San Lorenzo. La seva projecció i talent li van valer un lloc a la selecció, a la que debutaria el 1977. Però Maradona, massa jove encara, no jugaria el Mundial del 1978, on Argentina aconseguiria el seu primer títol. En canvi, El Pelusa seria decisiu en el Mundial Juvenil del 79, on seria campió. El febrer del 1981 firmaria per Boca Juniors, club on jugaria un any i mig, fins que va anar al Barça. L'estiu del 1982 s'estrenaria en un Mundial absolut, el d'Espanya, però sense massa èxit: l' albiceleste cauria en segona ronda.

El fitxatge pel Barça

Maradona començava a despuntar a l'Argentina i el Barça va estar molt atent a la progressió d'aquella jove promesa. El 1980, dos anys després que Josep Lluís Núñez accedís a la presidència del club blaugrana, l'entitat va provar sense fortuna el fitxatge. Dos anys més tard ho tornaria a intentar, però aleshores les fronteres les va posar l'AFA, que no volia que el jugador abandonés l’Argentina fins el Mundial de 1982. Finalment, a pocs dies per l’inici de la competició, el Barça va tancar l’operació per 1.200 milions de pessetes (7,2 milions €), una xifra rècord en aquella època.

L'entrada criminal de Goikoetxea

Si Maradona no va poder brillar més al Barça va ser, a banda dels conflictes per la seva vida nocturna, d'allò més activa, per la lesió que el va deixar quatre mesos sense jugar. Va ser el dia de la Mercè del 1983, en un Barça-Athletic: Goikoetxea, que també havia lesionat Schuster, va entrar amb els tacs per davant, sense opció de jugar la pilota, i va trencar el turmell esquerre del Pelusa. Maradona va ser operat aquella mateixa nit, va estar dos mesos amb la cama enguixada, sense poder posar el peu a terra, i després faria dos mesos de recuperació fins a tornar a jugar al gener. Goikoetxea, lluny de penedir-se'n, encara va treure pit.

Quan va deixar clavat Sandokán

El pas de Maradona pel Barça no va deixar grans títols (Una Copa, una Copa de la Lliga i una Supercopa d'Espanya). En dos anys va jugar 75 partits i va marcar 45 gols. Alguns, però, que seran recordats eternament. Com el que va marcar al Bernabéu, rebent al mig del camp, encarant el porter i, just abans de remtar, fent una finta que provocava que Juan José 'Sandokán' quedés clavat a l'arrel del pal de la porteria. Un gol tan espectacular que els aficionats del Madrid no van poder fer gaire res més que aixecar-se i aplaudir.

La fugida a Nàpolis i l'addicció a la cocaïna

Maradona va deixar el Barça el 1986 per fitxar pel Nàpols, convertint el que fins aleshores era un equip de segona fila en una de les referències del país transalpí. Allà va ser considerat com un déu pels aficionats. Això, però, li va passar factura. Maradona es convertia en un addicte a la cocaïna, substància que havia conegut ja a Barcelona, però que el feia tocar fons a Nàpols. No només això, també es veuria envoltat amb polèmica pels seus contactes amb la màfia, a qui recorreria després de ser víctima d'un gran robatori on perdria algunes de les seves pertinences, com la Pilota d'Or del 1986.

La ma de Déu i el gol del segle contra Anglaterra

El Mundial 86 va passar a la història, no només perquè l'Argentina aconseguís el títol, sinó pel partit de semifinals en què l'albiceleste va derrotar Anglaterra. Aquell triomf, que va ser batejat com la venjança de les Maldives, va deixar dos gols per al record. El primer, conegut com La Mà de Déu, perquè Maradona va fer servir el braç per superar el porter, en una rematada afortunada que no va veure l'àrbitre. Després del partit diria, fent borma, que aquella pilota havia entrat "mig amb el cap, mig amb la mà". Però l'espectacle no s'havia acabat. Faltava el que també seria conegut com el gol del segle: va rebre la pilota al mig del camp, va esquivar tots els rivals i va acabar marcant d'una rematada creuada. Una diana mítica que emularia Leo Messi, tres dècades després, al Barça, contra el Getafe a la Copa.

L'ocàs d'un mite i el positiu al Mundial 94

Maradona acabaria marxant d'Itàlia amb una sanció per dopatge i provaria fortuna a Sevilla, el 1992, sense massa recorregut. El 1993 tornaria a l'Argentina, a Newell's. Aquell retorn li valdria de nou un lloc a la selecció, jugant la repesca i el Mundial del 1994, on anotaria el seu últim gol amb l' albiceleste. Maradona, però, tornaria a donar positiu per haver consumit efedrina i seria sancionat amb 15 mesos. Després d'un intent primer intent per ser entrenador, Maradona decidiria tornar als terrenys de joc el 1995, amb Boca Juniors. Un trajecte intermitent que tindria el punt i final el 1997, quan penjaria definitivament les botes.

El salt a les banquetes

Tot el que Maradona havia estat al terreny de joc, no ho va poder ser a les banquetes. El Pelusa no va tenir la màgia per poder aconseguir grans èxits, sobretot amb la selecció argentina, que va dirigir durant el Mundial del 2010. Ni revolució en el joc ni cordialitat a les banquetes, fins al punt que l'octubre del 2010 va ser destituït. Va passar pels Emirats Àrabs, per Bielorússia, per Mèxic i, finalment, a l'Argentina, com a tècnic de Gimnasia, equip al que aconseguiria 'in extremis' salvar del descens de categoria.

L'Església Maradioniana

Maradona ha estat vist a l'Argentina com una religió, en el sentit literal. Tant és així que el 30 d'octubre del 1998 es va arribar a fundar l'Església Maradoniana, que començava a comptar els anys a partir del 1960, el del seu naixement (actualment, any 60). Alejandro Verón, un dels seus fundadors, va expressar: "Tinc una religió racional, que és l'Església Catòlica, i una religió al meu cor, que és Diego Maradona". Aquesta església compta amb més de mig milió de seguidors arreu del món i té la seva pròpia Bíblia, anomenada Jo soc el Diego de la gent. A banda d'això, s'han fet desenes de cançons en homenatge a Maradona.

Un personatge eternament polèmic

Fora dels terrenys de joc, Maradona ha destacat per les moltes polèmiques en les que s'ha vist envoltat. La vida noctura, les addiccions a les drogues, i també la necessitat de posar cullerada en tots els temes que tenien a veure amb el futbol o amb la política. A l'Argentina, molts programes de ràdio reconeien que Maradona trucava a mitja emissió per dir-hi la seva d'allò que estaven parlant. Havia tingut enfrontaments verbals amb molts personatges públics, i es va posicionar públicament a favor de Nicolás Maduro i en contra de Donald Trump. Comentaris que li havien valgut diverses querelles.