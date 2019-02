Vives confirma que el Barça ja ha suspès cautelarment un grup de socis i dues penyes pels fet de Lió

El portaveu del Barça, Josep Vives, ha comparegut per segon cop davant la premsa aquest dilluns. Si al matí ha presentat els resultats de l''Observatori blaugrana' de gener, a la tarda ha exposat les conclusions de l'última reunió ordinària de la junta directiva del club. En primer lloc Vives ha felicitat els equips d'hoquei sobre patins i de bàsquet pels seu títol de campions de la Copa del Rei. A continuació, el portaveu ha abordat un dels temes més delicats de l'actualitat blaugrana, els incidents amb aficionats radicals a Lió. En aquest sentit, Vives ha assegurat que el procés d'identificació continua però que el club ja " ha suspès cautelarment i amb efectes immediats un grup de socis i dues penyes per accedir a entrades i als desplaçaments que organitza". Aquests socis no poden tenir, a partir d'ara, entrades del club ni viatjar amb els desplaçaments que organitza, una suspensió que, segons Vives, també s'aplicarà per als partits de casa.

El portaveu blaugrana ha admès que el club ha detectat que hi ha penyes, que reben entrades del club, que van cedir les entrades a aficionats radicals. Vives, però, ha insistit que el club ja fa temps que col·labora de forma activa amb la policia i ha assegurat que "el club està compromès en erradicar qualsevol forma de violència". Vives també ha confirmat que la UEFA ha rebut la queixa formal del Barça perquè la policia francesa va permetre l'entrada d'aficionats amb comportaments radicals al Groupama Stadium i que es van poder ubicar a la zona on tenien assignats els seients la resta d'aficionats blaugranes. "Hem expressat la nostra queixa formal a la UEFA perquè l'entrada d'aquest grup d'aficionats radicals va ser el desencadenant dels incidents amb altres aficionats del Barça, als quals van espantar, i això no pot ser", ha explicat Vives, que ha afegit que l'argument que ha esgrimit la policia francesa per deixar entrar els radicals va ser tenir-los ubicats i controlats en una mateixa zona. Per això el portaveu blaugrana ha afirmat que la UEFA no hauria d'obrir un expedient contra el Barça per aquests fets, "ja que el club blaugrana va mostrar-se en contra de l'entrada d'aquest grup d'aficionats radicals".

Vives també ha reclamat fer un "front comú" de clubs europeus per lluitar contra la violència dels aficionats radicals. "Perquè no és només un problema del Barça. Tots plegats, clubs, organitzacions i també forces de l'ordre, hem d'assegurat una bona convivència als estadis de futbol", ha conclòs el portaveu blaugrana.