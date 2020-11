Xavi Vilajoana: "Si soc president, el primer que faré serà obrir les finestres"

Xavi Vilajoana ha anunciat formalment aquest dijous que vol ser president del Barça. L'exdirectiu, que va presentar la dimissió en bloc conjuntament amb la resta de la junta de Bartomeu a finals d'octubre, ha sorprès assegurant que si guanya les eleccions, el primer que farà serà "obrir les finestres". Una afirmació, però, que després ha matisat que no volia dir textualment trencar amb el passat sinó únicament portar cares noves i un nou enfocament en la presa de decisions blaugranes.

L'empresari, que va ser a les juntes de Joan Laporta (2003-05), Sandro Rosell (2010-15) i Josep Maria Bartomeu (2015-20), ha presentat aquesta experiència acumulada com el seu gran aval per ser candidat. Ha evitat presentar retrets cap als seus predecessors i s'ha limitat a dir que "discrepava" d'algunes decisions preses, però sense concretar-ne gaires, i que si no havia alçat abans la veu era perquè no li agrada "imposar" el seu criteri i recordava que formava part d'una "junta col·legiada".

Em defineixo com un home de club Xavi Vilajoana Precandidat al Barça

La presentació, en format virtual, ha durat aproximadament una hora i Vilajoana s'ha mostrat com una figura transversal, amb referències a Cruyff i Guardiola, i posant l'accent en la seva faceta com a exjugador de les categories inferiors del Barça (va arribar al ja desaparegut Barça C) i a l'equip de futbol sala, on va arribar a lluir el braçalet de capità. "Em defineixo com un home de club. He sigut allà sempre que m'ho han demanat, independentment de la junta. El meu desig ha sigut treballar pel Barça. El porto al cor des de petit".

Projecte, en comptes de noms

Considera que està "preparat" per aquest repte, tot i que per ara no ha volgut precisar qui l'acompanyarà en la cursa electoral. Ha assegurat que el seu programa "no serà de noms, sinó de projecte" i que busca "gent de confiança, que digui el que pensa, que sigui honesta i molt implicada".

No ha sigut, però, una presentació farcida de titulars, per més que s'hagi insistit en repreguntar sobre algunes afirmacions, com la que feia referència a obrir les finestres. "Vull sumar, no trencar". Tampoc ha malparlat de Bartomeu ni ha volgut opinar sobre el paper de la junta gestora. Del posicionament polític ha vingut a dir que el Barça ha de ser "pròxim al poble de Catalunya" però sense anar més enllà. I sobre la seva personalitat, i en referència a la piulada durant el clàssic en què enviava "a cagar" l'àrbitre, ha dit que no es considera "un hooligan" i que en aquell comentari s'havia "equivocat en les formes".

Messi? Abans de dir A, B o C, és molt important informar-se en primera persona Xavi Vilajoana Precandidat al Barça

Pel que fa als noms propis, no ha volgut aventurar-se a dir res sobre Leo Messi, més enllà que, si guanya, s'asseurà amb ell i pactarà amb el capità el seu futur. "Abans de dir si A, B o C, és molt important informar-se en primera persona". Vilajoana ha fet confiança a l'entrenador Ronald Koeman, que considera que necessita més temps "per desenvolupar el seu projecte". I sobre Ramon Planes, el secretari tècnic, pensa que no s'ha de prendre cap decisió fins a final de temporada.

Vilajoana s'afegeix a la llista de precandidats, on ja hi ha Agustí Benedito, Toni Freixa, Víctor Font, Emili Rousaud, Jordi Farré, Lluís Fernández Alà i Pere Riera. A ells cal sumar-hi tres noms més que es presentaran els pròxims dies: Joan Laporta i Juan Rosell.