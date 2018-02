Yerry Mina, Busquets i el joc de les cadires

“Hem d’activar-nos i entendre que els tres punts són molt importants”. Ernesto Valverde va reclamar ahir una tensió especial per al partit d’aquesta tarda contra el Getafe (16.15 h, beIN La Liga). L’entrenador del Barça vol allunyar-se dels debats mediàtics sobre la seu de la final de la Copa del Rei i centrar-se en el duel de Lliga. Els problemes en la línia defensiva ho reclamen. L’equip no podrà comptar amb Samuel Umtiti, sancionat per acumulació de targetes grogues, ni amb Thomas Vermaelen. El belga segueix recuperant-se de la seva lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra i no arriba a temps per a aquesta jornada. Les molèsties de Gerard Piqué després del derbi català contra l’Espanyol el descarten, tot i que forma part de la convocatòria. “Els tècnics no expliquen el seu pla i jo tampoc ho faré. Piqué avui no s’ha entrenat. Si no ho ha fet és per alguna cosa”, va comentae Valverde, donant moltes pistes amb poques paraules. Les diferents baixes provoquen un joc de les cadires que ha d’acabar amb Yerry Mina i Sergio Busquets ocupant el centre de la defensa. L’internacional amb Colòmbia encara està assimilant l’estil culer, però ha de fer obligatòriament un pas endavant. Té prou experiència i recorregut per fer un bon partit i no sentir-se intimidat per un Camp Nou que té ganes de veure’l. “Està bé i té opcions de jugar. Si demà el tècnic decideix que jugui, jugarà. L’altre dia va fer un pas important amb el debut”, va dir el tècnic blaugrana. El Txingurri va explicar que té previstes diferents opcions, des de Lucas Digne fins a Semedo, la més remota. “Hi ha diferents jugadors que poden ocupar el central. Semedo és un futbolista molt ràpid, i en un moment determinat també ens pot ajudar. Ara, però, no l’acabo de veure”, va apuntar. Per galons, experiència i capacitat de control de la situació, Busquets és el recanvi d’emergència més lògic.

Variants d’esquema

La decisió d’endarrerir la posició de Busquets provoca un sisme de moviments que Valverde haurà de gestionar amb cura. Que l’equip perd el seu pivot i la peça que equilibra el mig del camp és una obvietat. Per minimitzar les possibles pèrdues i el descontrol, el preparador podria apostar per poblar la zona de creació amb quatre jugadors i dibuixar el ja habitual 4-4-2. La presència d’Ivan Rakitic sembla obligatòria. La de Paulinho, gairebé també. Tot i la seva tendència a pujar línies, el brasiler, amb múscul, sembla l’escollit davant les absències per decisió tècnica d’André Gomes i Denis Suárez. El portuguès segueix immers en la seva particular muntanya russa de titularitats, desaparicions i detalls de qualitat excessivament fugaços.

La situació de l’exfutbolista del Manchester City és més delicada. El gallec s’ha quedat fora de la llista en cinc ocasions des de la tornada de quarts de final de la Copa del Rei contra l’Espanyol. Aquella va ser la seva última aparició sobre la gespa. Els números són encara més preocupants a la Lliga. Denis només ha jugat un minut en els dos últims mesos de la competició domèstica. Valverde haurà de decidir, doncs, entre Andrés Iniesta, Coutinho i Sergi Roberto per poblar les dues posicions que resten a la medul·lar. El de Reus no ha descansat en els últims partits, però la flexibilitat del calendari de la setmana vinent i la suposada titularitat de Semedo a la banda podrien fer que l’ staff aposti una vegada més per ell.

“La nostra intenció és que els futbolistes que estan tocats puguin recuperar-se a poc a poc. La setmana vinent tenim molts dies de tranquil·litat. Toco fusta, espero no tenir més contratemps”, va apuntar Valverde. L’altra alternativa és jugar amb un 4-3-3. Aquí Rakitic faria de Busquets, Sergi Roberto, del croat, i Iniesta, d’interior de referència. Els dubtes també arriben en la línia ofensiva. Leo Messi sembla intocable. La seva suplència contra l’Espanyol en Lliga justifica un bon grapat de titularitats consecutives. Luis Suárez, d’altra banda, compta els partits per titularitats des que va ser suplent a Cornellà-El Prat a la Copa del Rei. Paco Alcácer hauria de ser el seu substitut natural. Aleix Vidal o Coutinho, amb un rol més semblant al que tenia al Liverpool, podrien completar el trident. No s’espera que Ousmane Dembélé, ja amb l’alta mèdica, sigui titular després de superar la ruptura fibril·lar al semitendinós de la cuixa esquerra.